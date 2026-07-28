VIDEO: ¡Mujeres policías se agarran del 'chongo' en pleno Metrobús!

Lejos de la imagen que normalmente se espera de policías resguardando el bienestar y la integridad de la ciudadanía, un video captó a dos mujeres policías de la Ciudad de México en plena pelea, se agarraban del pelo, se daban de puñetazos, rodillazos y demás en plena estación del Metrobús.

Los hechos fueron captados en la plataforma de la estación Ayuntamiento de la Línea 1 del transporte público a plena luz del día y frente a pasajeros que las grababan con su celular o bien pasaban cerca de ellas mientras estaban enfrascadas en su pleito.

Mujeres policía en plena pelea Especial

Se supo que las uniformadas eran elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la dependencia indicó que ya las identificó y las citó a las oficinas para rendir su declaración con el fin de abrir una investigación y determinar que sanción habrá para cada una de ellas de acuerdo a los reglamentos de la institución.

Hasta ahora se desconoce el origen del pleito entre las mujeres policías.

Esta mañana la SSC CDMX señaló que personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de la riña, añadió que ambas uniformadas serán suspendidas de sus funciones en tanto concluyen las investigaciones para determinar la sanción correspondiente conforme a los reglamentos y estatutos internos.