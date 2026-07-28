¡Toma precauciones! Se espera 1 marcha y varias manifestaciones HOY en CDMX

Este martes 28 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prevé una marcha, tres manifestaciones y al menos 11 eventos masivos en diversos puntos de la capital. Te damos opciones viales para que tomes la mejor ruta y no sean afectados tus trayectos.

MARCHA

Gran Comisión Ferrocarrilera

Un ferrocarrilero con uniforme tradicional

A las 9:30 de la mañana, integrantes de la Gran Comisión Ferrocarrilera se concentrarán en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, desde donde iniciarán una marcha rumbo a la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez. La movilización busca respaldar la petición para que el Gobierno Federal apruebe un Plan de Justicia Social en favor de los ex trabajadores ferrocarrileros y que se destinen recursos específicos dentro del próximo Presupuesto de Egresos para financiar dicho programa. Además, solicitarán la creación de un Padrón Único de Trabajadores Ferrocarrileros que incluya a todos los afectados. Se prevé la llegada de autobuses con manifestantes provenientes de distintos estados del país, por lo que podrían registrarse afectaciones importantes a la circulación sobre Paseo de la Reforma y calles del Centro.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes, Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Balderas y Eje Central Lázaro Cárdenas.

MANIFESTACIONES

Alumnos seleccionados en el Concurso de Licenciatura 2026 de la UNAM

A las 12:00 horas, aspirantes que fueron aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. Los estudiantes exigirán que se respeten los resultados del examen de admisión aplicado en línea y rechazarán la posibilidad de que la Universidad convoque a una nueva evaluación presencial. Los organizadores no descartan realizar una marcha al interior del campus o bloquear de forma parcial la circulación sobre Avenida Insurgentes Sur para presionar a las autoridades universitarias.

Con una marcha en CU, jóvenes exigieron auditar el primer concurso de selección totalmente en línea, tras revelarse anomalías. Alejandro Aguilar

Alternativas viales: Eje 10 Sur, Periférico Sur, Avenida Universidad y Avenida Copilco.

Plataforma 4:20

Al mediodía, integrantes de Plataforma 4:20 volverán a reunirse en el Monumento a la Madre, donde instalarán una jornada itinerante para recolectar firmas y difundir información sobre los derechos de las personas consumidoras de cannabis. Durante la actividad ofrecerán talleres sobre reducción de riesgos, orientación jurídica y charlas relacionadas con derechos humanos y legislación cannábica, además de continuar impulsando la regulación del consumo y el reconocimiento de los derechos de los usuarios.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante todo el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical permanecerán frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez, donde instalarán mesas para recabar firmas como parte de la Caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador". Con esta actividad buscan reunir apoyo para solicitar cambios en la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y denunciar diversas inconformidades relacionadas con la representación sindical.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 8 Sur.