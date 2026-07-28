Se registra incendio en edificio de consultorios médicos en CDMX

Un incendio registrado en el cuarto piso de una torre de consultorios médicos provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el cruce de Eje 5 Norte Montevideo y Río Bamba, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Las llamas y una densa columna de humo podían observarse desde varios puntos de la zona. El fuego consumió dos consultorios médicos ubicados en el inmueble, donde también se encuentra el Hospital Río Bamba, por lo que pacientes, personal médico y trabajadores fueron desalojados de manera preventiva como parte de los protocolos de seguridad.

Debido a la emergencia, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron la circulación sobre Eje 5 Norte para facilitar las maniobras del Heroico Cuerpo de Bomberos y de personal de Protección Civil.

"Atendimos un incendio en el nivel cuatro de unos consultorios. Hasta el momento desconocemos qué originó el fuego. Afortunadamente no había personas laborando en esa área y, gracias a la rápida intervención de la estación Saavedra, el incendio fue controlado en poco tiempo", informó Alejandro Hernández, subdirector operativo "Vulcano 1" del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Las labores para sofocar el incendio, así como los trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, se prolongaron durante aproximadamente una hora, hasta que el siniestro quedó completamente extinguido.

Ahora corresponderá a las autoridades de Protección Civil y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizar los peritajes para determinar las causas que originaron el incendio.

Tras concluir las labores de emergencia, el Hospital Río Bamba reanudó sus actividades con normalidad; sin embargo, el área de consultorios afectada permanecerá fuera de servicio mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación y remodelación.