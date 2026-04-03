Jornadas de búsqueda en CDMX permiten identificar restos de dos menores

Las Jornadas de Búsqueda por Patrones en la Ciudad de México han permitido la recuperación de restos correspondientes a 13 personas, de las cuales dos ya fueron identificadas como menores de edad y restituidas a sus familias, informaron autoridades capitalinas.

Entre mayo de 2025 y marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBP-CDMX), en coordinación con el Estado de México, realizaron estas acciones en distintos puntos de la capital y zonas colindantes.

Durante las jornadas participaron más de 10 mil 700 personas, uienes recorrieron más de un millón de metros cuadrados en zonas como Tlalpan, Tláhuac y Gustavo A. Madero, así como en la Sierra de Guadalupe.

Foto: Especial

Banco de perfiles genéticos

Como resultado de estos trabajos, se recuperaron 65 elementos óseos, que tras análisis periciales fueron asociados a 13 individuos. Las investigaciones continúan para lograr más identificaciones.

Además, se cuenta con un banco de más de 300 perfiles genéticos de familiares, lo que permite confrontar la información y avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

Foto: Especial

Autoridades destacaron que la metodología de búsqueda por patrones permite agrupar casos con características comunes para orientar mejor las acciones en campo y obtener resultados más precisos.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la Ciudad de México para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, con el objetivo de avanzar en su localización e identificación y dar respuesta a sus familias.

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