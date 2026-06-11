Metro realizó cierre temporal de estaciones para frenar a manifestantes

Para impedir que manifestantes se acercaran a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante la jornada inaugural del Mundial, el Metro implementó un “cinturón de cierre temporal”, que afectó diversas estaciones de las Líneas 2 y 3, las principales rutas que conectan con el coloso de Santa Úrsula

Los cierres comenzaron poco después de las 5:00 de la mañana, apenas media hora después del inicio de la jornada habitual del Metro, inicialmente se anunció la suspensión del servicio en algunas estaciones de la Línea 2.

La medida inició minutos después del arranque del servicio en Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2, así como Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro/

Conforme avanzó la jornada, la medida se amplió a otras estaciones.

A las 8:40 horas, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó a través de sus redes sociales que, debido a manifestaciones, se sumaba al cierre temporal la estación Nativitas de la Línea 2.

En ese momento permanecían cerradas Pino Suárez, Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Chabacano, San Antonio Abad, Viaducto, Xola y Ermita de la Línea 2, así como Hidalgo y Universidad de la Línea 3.

El funcionario pidió a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Foto: Especial

Sin embargo, poco antes de las 10:00 horas comenzó la reapertura gradual. Rubalcava informó que se restablecía el servicio en Pino Suárez de la Línea 1; Hidalgo y Universidad de la Línea 3; además de Hidalgo, Pino Suárez, San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Ermita y Nativitas de la Línea 2.

Únicamente continuaron cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende, Bellas Artes y Chabacano debido a la presencia de manifestantes en el exterior.

Pasadas las 14:00 horas, nuevamente fue suspendido el servicio en la estación Universidad de la Línea 3.

De acuerdo con el director del Metro, la decisión respondió a la presencia de manifestantes que buscaban desplazarse hacia el campamento que mantienen instalado en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

“Personal del Metro se mantiene atento a la situación para restablecer el servicio en cuanto las condiciones lo permitan”, publicó Rubalcava en X.