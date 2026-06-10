Estación Nativitas del Metro opera de nuevo tras renovación de instalaciones

A un día de la inauguración de la Copa Mundial 2026, la estación Nativitas de la Línea 2 del Metro reabrió sus puertas tras los trabajos de renovación realizados en las últimas semanas.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que el servicio de trenes se mantiene en operación a lo largo de toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos.

En un mensaje en sus redes sociales, Rubalcava precisó que “las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan y Portales permanecen cerradas para ascenso y descenso de usuarios”, debido a que continúan los trabajos de adecuación y mejoramiento de la infraestructura.

Sin embargo, un recorrido realizado por Excélsior permitió constatar que en varios puntos de las estaciones intervenidas, donde si se puede ingresar, como Hidalgo y Bellas Artes, aún laboran cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) que realizan los últimos detalles, previo al arranque del Mundial.

Entre los trabajos pendientes, se encuentran la colocación de murales, señalética en pisos para personas con discapacidad y acabados en distintas áreas de las estaciones.

En el caso de Allende, los andenes permanecen parcialmente a oscuras, situación que dificulta el tránsito y acceso de los usuarios.

Línea 2 del Metro de la CDMX Foto: Cuartoscuro

El propio Rubalcava Suárez adelantó el miércoles, en entrevista con Excélsior, que los trabajos de rehabilitación podrían extenderse incluso un día después de la inauguración del Mundial, es decir, hasta el próximo viernes, debido a los detalles finales que aún deben concluirse en algunas estaciones.

El STC Metro llamó a los usuarios a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la operación de la Línea 2 y tomar previsiones en sus traslados.