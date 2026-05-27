CDMX prohíbe venta informal de perros y gatos en redes sociales

El pleno del Congreso local aprobó una reforma que establece que sólo las personas físicas o morales que “cuenten con los registros y autorizaciones para comercializar” gatos y perros, podrán ofrecer, promover, publicar o difundir su compra o venta en medios electrónicos y redes sociales.

El objetivo de la reforma es detener el fenómeno que surgió en grupos de Facebook y anuncios en Marketplace, entre otros espacios, donde proliferó el comercio clandestino de mascotas tras la entrada en vigor de la prohibición de venta de animales en mercados públicos, tal como lo dio a conocer este diario en enero pasado.

Se trata de una reforma a la Ley de Protección y de Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, en el mismo dictamen también se estableció que la Agencia de Atención Animal tendrá el control del Registro de Personas Maltratadoras de Animales.

En ese registro se concentrará toda la información de personas que han sido “sancionadas por autoridad administrativa y sentenciadas por autoridad judicial, debido a causales de maltrato o crueldad animal establecidas en la legislación local”.

Y ese registro se podrá consultar para fines de adopción, crianza y reproducción.

También se reformó el artículo cuarto de la misma ley para establecer la figura de Persona Rescatista Independiente, que se refiere a las personas físicas que “de manera voluntaria y sin afiliación formal a dependencias gubernamentales ni a organizaciones de la sociedad civil, realizan actividades de rescate, rehabilitación y resguardo de animales de compañía en situación de abandono, maltrato o peligro”.

Se trata de personas llevan a cabo rescate en la vía pública; la gestión de atención médico veterinaria con profesional autorizado, alimentaria y de bienestar; la búsqueda de hogares temporales o definitivos; y la promoción de la adopción responsable.

En el artículo cuarto también quedó plasmado el interés superior de los seres sintientes que establece que “deberá priorizarse como consideración primordial la protección de su bienestar integral, de su vida y de su integridad física y psicoemocional” en cualquier decisión de política pública.

El diputado local del PVEM, Manuel Talayero, expresó que el dictamen es un avance “hacia una legislación más ética, más humana y más congruente con la Constitución Política local” que reconoce a los animales como seres sintientes.