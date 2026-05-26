Once lomitos rescatados del Metro consiguen nuevo hogar

Once perros rescatados en instalaciones del Metro fueron dados en adopción por el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC), esto ocurrió durante la edición 2026 del PetFest.

El CTC participó el fin de semana en una jornada de adopción selectiva, en donde los lomitos eligieron instintivamente a su nueva familia.

Esta dinámica innovadora se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo, con la presencia de canes del CTC, los cuales interactuaron con las personas asistentes interesadas en adoptar. La interrelación libre permitió a canes y humanos generar empatía, con vínculos de confianza y afinidad. De esta forma, fue posible que 11 lomitos fueran adoptados”, informó el STC.

Foto: Especial

Personal del CTC acompañó este proceso con orientación sobre cuidados básicos y adopción responsable, para garantizar hogares seguros y permanentes.

Los 11 lomitos están esterilizados, vacunados y con un previo proceso de socialización, que facilitará una pronta adaptación con sus nuevas familias.

El CTC aún tiene 41 huéspedes perrunos en sus instalaciones.

Que continúan a la espera de formar parte de una familia cariñosa y responsable”, indicó el organismo.

Las personas interesadas en conocerlos y adoptarlos o apoyar con donaciones en especie para su alimentación y cuidado, pueden acudir a las instalaciones del CTC, ubicado en avenida de las Culturas s/n, alcaldía Azcapotzalco, cerca del Metro El Rosario.

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Proceso para adoptar

Las personas interesadas en adoptar un perro que fue rescatado en las instalaciones del Metro, tienen que acudir al CTC, para conocer a los animales que están en el lugar y poder tomar la mejor decisión, en caso de continuar con el proceso, se tiene que descargar el formato correspondiente.

Así como presentar copia del INE, copia del comprobante de domicilio, se programará una visita domiciliaria, en caso de cumplir con los requisitos, se agendará fecha de entrega, el perrito se entrega bañado, esterilizado y desparasitado por el Centro de Transferencia.

Mientras que en el formato se solicitan datos personales, referencias, si se han tenido animales de compañía, información sobre las condiciones del hogar, tiempo que el can pasaría solo en el domicilio, si se está dispuesto a darle el tiempo necesario para que se adapte al nuevo hogar.

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Considerar los cuidados básicos: