Alcaldesa de Tlalpan destaca reducción de delitos durante su administración

Durante su comparecencia ante Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, expresó que desde inicio de año y hasta el pasado 17 de mayo se ha registrado una reducción de 23.44 por ciento en los delitos en la demarcación.

Esto es el dato del 17 de mayo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad: Tlalpan es hoy la alcaldía con mayor disminución de delitos, hay una tendencia de que es positivo el trabajo que estamos haciendo”, expresó a los diputados de las diferentes bancadas.

Afirmó que no se conformará con ese resultado, por el contrario: “No vamos a estar a gusto hasta que toda persona de Tlalpan diga ‘me siento segura cuando salgo a la calle’ y eso sé que todavía no sucede”.

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Osorio detalló que cuando llegó a la demarcación solo había seis patrullas, pero ahora hay 53 “distribuidas a largo y ancho de Tlalpan, sobre todo en los sectores que hay más índice delictivo”.

Detalló que llevan a cabo operativos de seguridad durante las fiestas de los pueblos: “¿Y esto por qué lo anuncio? Porque administraciones pasadas tenían, desafortunadamente, en estas fiestas algún delito o sobre todo algún fallecimiento. Nosotras en este año y medio, hemos tenido saldo blanco en las fiestas de pueblos”.

Recordó que bajó la percepción de inseguridad en 6.5 puntos porcentuales, al pasar de 64.4 a 57.9 por ciento en seis meses, de acuerdo con la encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

En su presentación, la alcaldesa de Tlalpan indicó que gracias a la coordinación con los gobiernos federal y capitalino se ha construido un “Modelo de Gobierno 24/7”, basado en nueve rubros.

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Éstos son:

Alcaldía nocturna

Cercanía

Obras responsables

Espacio público

Territorialización de los servicios públicos

Bienestar

Transparencia

Innovación

Protección del medio ambiente

En el tema hídrico, detalló que de 2025 a 2026 se redujo la falta de agua en 49 por ciento, al invertir más de 100 millones de pesos en la rehabilitación de la red de agua y más de 94 millones para materia de drenaje.

Se refirió al programa “Desazolvatón”, con una inversión de 11 millones de pesos y la atención a puntos críticos, con un presupuesto de 50 millones de pesos.

Osorio expresó que su administración apoya a productores en suelo de conservación, con recursos por 19 millones de pesos Foto: Especial

También resaltó la realización de 132 audiencias públicas, con más de dos mil 650 personas atendidas, así como el programa “Territoriales”, que cuenta con unas 250 personas que trabajan en bacheo, balizado, poda y deshierbe.

Osorio expresó que su administración apoya a productores en suelo de conservación, con recursos por 19 millones de pesos y dio a conocer que a los programas sociales se destina un presupuesto de 181 millones de pesos, para las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol se invertirán cinco millones de pesos.