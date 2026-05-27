Sentencian a 140 años de cárcel a Ricardo “N” por secuestro de adolescente

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) consiguió que Ricardo “N” fuera sentenciado a 140 años de prisión por secuestrar a una adolescente, que fue encontrada sin vida ese mismo día en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

El delito por el que se le sentenció ocurrió en 2017, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando Ricardo “N”, junto con otros sujetos interceptaron a un hombre y a su hija, a los que privaron de su libertad.

El 8 de septiembre de 2017, la víctima y su padre fueron interceptados al salir de su domicilio, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, por Ricardo ‘N’ y otros hombres, quienes los amenazaron con un arma de fuego. Posteriormente, golpearon a su padre y lo retuvieron, mientras la adolescente fue obligada a subir a un vehículo”.

Ricardo acumula sentencias

El hombre fue dejado en libertad poco después, durante ese día comenzó a recibir llamadas telefónicas, en las que le exigieron dinero para dejar libre a su hija; sin embargo, la joven fue encontrada sin vida ese mismo 8 de septiembre.

Tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía capitalina, un juez giró al orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, la cual se concretó el 19 de octubre de 2022 por agentes de la Policía de Investigación en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Esto ocurrió así porque dicho sujeto ya cumplía sentencia por dos casos más de secuestro, tres días después se determinó su vinculación a proceso por este tercer caso de secuestro.

Con base en dictámenes periciales en fotografía, química y criminalística, así como labores de seguimiento técnico, la Fiscalía CDMX acreditó la participación de Ricardo “N” en los hechos, por lo que fue sentenciado a 140 años de prisión. Además, se ordenó la reparación integral del daño y medidas de protección para las víctimas indirectas”.

Sobre los otros participantes, también está sujeto a proceso Esteban “N”, quien fue detenido en julio de 2020 y actualmente está en prisión preventiva.

También se obtuvieron sentencias condenatorias contra otros dos copartícipes: David “N”, sentenciado a 80 años de prisión el 30 de octubre de 2019; Anthony “N”, condenado a 140 años de prisión el 10 de marzo de 2026.