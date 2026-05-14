Maltrato animal y tala irregular, los delitos más denunciados ante la PAOT en Venustiano Carranza 

De las 108 denuncias presentadas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) correspondientes a la alcaldía Venustiano Carranza, administrada por Evelyn Parra Álvarez, al menos 55 tienen que ver con el delito de maltrato animal. Esta cifra convierte el maltrato animal en el delito más denunciado en la demarcación, aunque la tala irregular de árboles también figura como una queja recurrente entre los vecinos. En ambos casos, las personas denunciantes han señalado una presunta falta de atención por parte de la alcaldía.

La mayoría de las denuncias por maltrato animal se relacionan con casos en domicilios particulares. La problemática ha escalado a redes sociales, donde la usuaria @Elizabeth Juárez denunció recientemente a una perrita en estado crítico de desnutrición en la calle 77, colonia Puebla. La denunciante mencionó que inició el proceso vía internet y que el folio (PAOT-125180) no ha sido atendido ni aparece en el portal de la PAOT. Usuarios en redes coinciden en que la atención al cuidado y protección de los animales en la alcaldía ha sido deficiente.

La otra gran inconformidad en la Venustiano Carranza se centra en la tala de árboles irregular. Los reportes se concentran sobre todo en zonas con proyectos de construcción o intervenciones viales.

Las denuncias ciudadanas han documentado múltiples casos específicos bajo investigación, entre los que destacan:

Afectación de áreas verdes y árboles por obras en Circuito Interior esquina con Norte 25, colonia Moctezuma Segunda Sección; poda, desmoche y derribo de arbolado llevados a cabo por la propia Alcaldía en el perímetro de las colonias Ampliación 20 de Noviembre y Michoacana; derribo y poda de arbolado en vía pública por parte de particulares para construcciones en la calle Perla número 77, colonia Ampliación Caracol.

Un habitante de la colonia Caracol también denunció la tala de árboles afuera de una clínica dental de la UNAM, señalando que estos ejemplares eran refugio de aves y proporcionaban sombra y aire fresco a la zona.

Vecinos de la alcaldía y activistas en pro del cuidado del medio ambiente exigen atención de la alcaldesa.