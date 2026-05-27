Gabriela Osorio reporta reducción de 23.44% en delitos en Tlalpan

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del congreso local la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, expresó que desde inicio de año y hasta el pasado 17 de mayo se ha registrado una reducción del 23.44% en los delitos en la demarcación.

“Esto es el dato del 17 de mayo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad: Tlapan es hoy la alcaldía, de las 16, con mayor disminución de delitos (...) hay una tendencia de que es positivo el trabajo que estamos haciendo” le expresó a los diputados de las diferentes bancadas.

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Y afirmó que no se conformará con ese resultado y por el contrario: “no vamos a estar a gusto hasta que toda persona de Tlalpan diga ‘me siento segura cuando salgo a la calle’ y eso sé que todavía no sucede”.

Osorio detalló que cuando llegó a la demarcación sólo había seis patrullas y ahora hay 53 “distribuidas a largo y ancho de Tlalpan, sobre todo en los sectores que hay más índice delictivo”.

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Detalló que llevan a cabo operativos de seguridad durante las fiestas de los pueblos “¿Y esto por qué lo anuncio? Porque administraciones pasadas tenían desafortunadamente en estas fiestas ya sea algún delito o sobre todo algún fallecimiento por el tema de las fiestas. Nosotras en éste año y medio, hemos tenido saldo blanco en las fiestas de pueblos”.

Y recordó que bajó la percepción de inseguridad en 6.5 puntos porcentuales, pasando de 64.4% a 57.9% en seis meses de acuerdo con la encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

En su presentación, la Alcaldesa de Tlalpan indicó que gracias a la coordinación con los gobiernos federal y capitalino se ha construido un “Modelo de Gobierno 24/7”, basado en nueve rubros: alcaldía nocturna; cercanía; obras responsables; espacio público; territorialización de los servicios públicos; bienestar; transparencia; innovación, y protección del medio ambiente”.

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En el tema hídrico, detalló que de 2025 a 2026 se redujo la falta de agua en un 49 por ciento, al invertir más de 100 millones de pesos en la rehabilitación de la red de agua y más de 94 millones para materia de drenaje.

Se refirió al programa “Desazolvatón”, con una inversión de 11 millones de pesos y la atención a puntos críticos, con un presupuesto de 50 millones de pesos.

Y se refirió a la realización de 132 audiencias públicas, con más de 2 mil 650 personas atendidas, y el programa “Territoriales”, que cuenta con unas 250 personas que trabajan en bacheo, balizado, poda y deshierbe.

Osorio expresó que su administración apoya a productores en suelo de conservación, con recursos por 19 millones de pesos y dio a conocer que a los programas sociales se destina un presupuesto de 181 millones de pesos y comentó que a las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol se invertirán cinco millones de pesos.