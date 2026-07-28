¡Gracias Tláloc! Sigue cayendo agua en el Cutzamala, tiene 73% de llenado

El Sistema Cutzamala registra 73.03 por ciento de llenado, para un total de 571.498 millones de metros cúbicos de agua disponibles, su mejor cifra para estas fechas en la última década.

Parte del Sistema Cutzamala Especial

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), el Sistema Cutzamala ganó 45.909 millones de metros cúbicos de agua, a partir del 4 de junio, cuando inició la recuperación en su almacenamiento gracias a la Temporada de Lluvias 2026.

Gracias a las lluvias de 2026, la infraestructura del Sistema Cutzamala opera de manera óptima para garantizar el abasto en CDMX y el Edomex. Ernesto Méndez

En estos momentos, la Presa Valle de Bravo tiene 80.28 de llenado, la Presa Villa Victoria 67.22 por ciento y la Presa El Bosque 64.25 por ciento.

El bombeo de agua a la Ciudad de México y el Estado de México se mantiene en 15 mil litros por segundo, un suministro de los más altos de la historia.

¿Qué es el Cutzamala?

El Sistema Cutzamala es como una mega tubería que le trae agua a la Ciudad de México y a parte del Estado de México desde muy lejos. El agua se junta en varias presas, luego pasa por canales, túneles y enormes tuberías. En el camino hay bombas gigantes que la empujan cuesta arriba, por eso consume muchísima electricidad. Cuando el Cutzamala tiene poca agua por la sequía o bajan sus niveles, en algunas zonas de la ciudad puede haber menos suministro o incluso tandeos.

La Planta Potabilizadora "Los Berros" procesa y envía actualmente un promedio histórico de 15 mil litros por segundo al Valle de México. Ernesto Méndez

No es la única fuente de agua de la CDMX; esta también se obtiene de pozos y manantiales. Aproximadamente una cuarta parte del agua que consume la ciudad proviene del Sistema Cutzamala.