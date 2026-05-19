Más de 3.2 millones de capitalinos recibieron beneficios fiscales en 2026

Más de 3.2 millones de capitalinos se beneficiaron con los apoyos fiscales aplicados por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México al 15 de mayo de 2026, informó la dependencia.

Del total de contribuyentes favorecidos, un millón 569 mil 295 obtuvieron descuentos por el pago anticipado del impuesto Predial, mientras que un millón 287 mil 732 accedieron al subsidio de la tenencia vehicular. Además, alrededor del 90 por ciento de las empresas que pagan el Impuesto sobre Nóminas recibieron beneficios fiscales, principalmente micro y pequeñas empresas.

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La SAF detalló que, como parte del nuevo programa de Licencia Permanente, en lo que va de 2026 se han expedido 343 mil 43 licencias, con lo que el acumulado asciende a un millón 963 mil 907 documentos emitidos. Del total, 26 por ciento fueron tramitados en formato digital.

En cuanto al Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026, al 15 de mayo se contabilizaron 150 mil 865 personas beneficiadas, con una recaudación de 680 millones 409 mil 492 pesos.

De ese monto, 461 millones 955 mil 640 pesos correspondieron al Predial, con 14 mil 253 contribuyentes regularizados; 142 millones 880 mil 556 pesos al pago de agua, con 33 mil 585 beneficiarios, y 75 millones 573 mil 296 pesos por multas de tránsito, con 103 mil 27 personas atendidas.

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La dependencia reiteró que el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales permanecerá vigente durante junio. Entre los apoyos se incluye el subsidio de 100 por ciento a la tenencia para vehículos con valor de hasta 638 mil pesos, IVA incluido, así como descuentos para regularizar adeudos de Predial, agua y multas de tránsito.

Por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el titular de la SAF, Juan Pablo de Botton Falcón, señaló que estas acciones buscan apoyar la economía familiar y fortalecer la cultura contributiva, con el objetivo de mantener finanzas públicas sanas y sostenibles en la capital.

La Tesorería de la Ciudad de México atiende todos los días del año, incluidos días festivos, en un horario de 9:00 a 21:00 horas. Los trámites pueden realizarse en administraciones tributarias y auxiliares, así como en medios electrónicos.

Los pagos están disponibles en más de 8 mil 800 puntos de recaudación, entre ellos el portal de la SAF, la aplicación Tesorería CDMX, kioscos de la Tesorería, sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y establecimientos de autoservicio.