Inauguran estación de bomberos en Tlalpan, reducirá tiempos de respuesta a emergencias

La alcaldía Tlalpan y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México inauguraron este martes la estación de bomberos ubicada en el pueblo de San Miguel Topilejo.

Estación de Bomberos en San Miguel Topilejo. Alejandro Aguilar

Se trata de la llamada Estación de Bomberos de Los Pueblos diseñada para reducir los tiempos de respuesta de las emergencias en la zona. La ubicación de la nueva estación permitirá reducir de hasta una hora a sólo entre 8 y 15 minutos los tiempos de respuesta.

Las nuevas instalaciones permitirán llegar a las emergencias desde Topilejo a otros pueblos de la montaña como Parres, El Guarda, San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco, San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir en 8 a 12, 8 a 10, 10 a 12 y 12 a 15 minutos, respectivamente.

Estación de Bomberos en San Miguel Topilejo. Alejandro Aguilar

Se trata de la estación de bomberos número 19 en la Ciudad de México. Además, existen otras cuatro subestaciones.

La alcaldesa, Gabriela Osorio, informó que la estación fue construida en un predio comunal que fue entregado en comodato.

Anteriormente, la estación de bomberos más cercana era la ubicada en Viaducto Tlalpan aproximadamente a una hora de camino.

Estación de Bomberos en San Miguel Topilejo. Alejandro Aguilar

Osorio consideró que reducir el tiempo de respuesta es indispensable para salvar vidas. “Para llegar aquí era aproximadamente una hora de trayecto y en una emergencia si hay una diferencia, incluso entre la vida y la muerte, de unos minutos de tiempo”, dijo.

Para la construcción y equipamiento se invirtieron unos 30 millones de pesos.

Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos, informó que la estación atenderá incendios forestales, urbanos, fugas de gas, siniestros viales y, en particular, retiro y reubicación de enjambres de abejas. “El fin último es llegar a tiempo a las emergencias”, dijo.

El Jefe Vulcano Cova indicó que en la estación también se ofrecerán cursos de capacitación para prevenir siniestros.