Rechazan tótem publicitario en la zona de Polanco, CDMX

Activistas denunciaron la instalación de un tótem publicitario irregular en el cruce de Campos Elíseos y Aristóteles, en Polanco. En un comunicado conjunto activistas de Unidos contra la Contaminación Visual y el Frente Contra la Publicidad Ilegal en CDMX señalaron que la estructura incumple diversas disposiciones de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México y representa riesgos en materia de protección civil, seguridad estructural, movilidad peatonal y deterioro del paisaje urbano.

Tótem publicitario Especial

Y solicitaron a las autoridades capitalinas verificar la obra y suspender su instalación.

“Lo anterior porque no cuenta con licencia, estudio de riesgo, póliza de responsabilidad civil, dictamen estructural y autorización para ocupar ese punto”, señalaron.

Tótem publicitario Especial

La instalación, agregaron, viola el artículo 22 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, el cual establece que los medios publicitarios tipo tótem únicamente pueden colocarse en propiedad privada de teatros, bancos, auditorios, inmuebles donde se realicen exposiciones o espectáculos, estaciones de servicio o carburación, cines y centros comerciales.

“Además, dicho artículo establece que los tótems deben cumplir con las medidas y especificaciones previstas en el reglamento y no pueden instalarse en Áreas de Conservación Patrimonial, como lo es Polanco.

“La estructura no corresponde a alguno de los inmuebles expresamente autorizados por la legislación, por lo que debe actuar el Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y la alcaldía Miguel Hidalgo”, consideraron.

Tótem publicitario Especial

El artículo 21 prohíbe este tipo de publicidad en un Área de Conservación Patrimonial.

“Esta disposición establece que en esas zonas únicamente pueden instalarse medios publicitarios denominativos, anuncios de información cultural, tapiales, mallas para el arreglo y mantenimiento de fachadas, vallas y mobiliario urbano con publicidad integrada”, señalaron.

El tótem incorpora una pantalla digital, por lo que tampoco cumple con las disposiciones del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior relativas a la intensidad luminosa, los cambios de imagen, el deslumbramiento y la distancia respecto de semáforos, señales de tránsito e intersecciones, expusieron.

Además, señalaron, la instalación también viola el artículo 28 que obliga a contar previamente con una licencia, permiso, autorización o Permiso Administrativo Temporal Revocable para instalar un medio publicitario.

En su comunicado, Mariana Ramos, integrante de Unidos contra la Contaminación Visual, y Gerardo Morales, del Frente Contra la Publicidad Ilegal en CDMX, alertaron que se trata de un caso similar al denunciado anteriormente en Periférico y Monte Elbruz, también en la zona de Polanco, donde se colocó una estructura publicitaria cuya ilegalidad fue dada a conocer por organizaciones vecinales y defensoras del espacio público.

"La colocación de tótems sin autorización es una nueva modalidad de ocupación irregular del espacio urbano”, alertaron.