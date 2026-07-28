Caen 3 de la Unión Tepito en operativos de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, CDMX

Tres presuntos integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante dos operativos realizados en la colonia Morelos, Ciudad de México. A los sujetos les aseguraron más de 250 dosis de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo.

Las capturas derivaron de trabajos de investigación e inteligencia enfocados en identificar a integrantes de grupos delictivos generadores de violencia que operan en la zona centro de la CDMX, informó la dependencia.

La primera detención se registró en el cruce de las calles Panaderos y Ferrocarril de Cintura, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde los policías detectaron a un hombre que manipulaba bolsitas de plástico presuntamente utilizadas para la distribución de narcóticos.

Tras una revisión le aseguraron 50 dosis de marihuana, 24 bolsitas con una sustancia similar a la cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El segundo operativo se realizó sobre la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Ahí, dos hombres intentaron alejarse al percatarse de la presencia de los uniformados, pero fueron interceptados.

En la revisión les encontraron 107 bolsitas y 12 cigarrillos de marihuana, 29 dosis de cocaína, 50 de metanfetamina, un arma de fuego corta, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Junto con lo asegurado, los detenidos, de 23, 36 y 39 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.