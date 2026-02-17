¿Febrero caluroso? ¿Por qué hace tanto calor en la CDMX?

¡Ay, qué calor… en pleno invierno! Los habitantes de la Ciudad de México ya cambiaron los abrigos por ropa ligera mucho antes de lo previsto, aunque el calendario indique que seguimos en temporada invernal, la capital ya atraviesa una ‘ola de calor’ atípica que elevó las temperaturas diurnas considerablemente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este fenómeno no es una casualidad, sino el resultado de un evento atmosférico específico que se ha estacionado sobre el centro del país.

Desde hace algunos días, los termómetros registran cifras que usualmente corresponden a la primavera. La causa directa es un sistema anticiclónico posicionado en los niveles medios de la atmósfera. Este sistema está afectando directamente al Valle de México y a gran parte del occidente y sur del territorio nacional, modificando drásticamente las condiciones climáticas esperadas para el mes de febrero.

Una mujer se cubre de los rayos del sol con una bolsa de plástico durante su transito por el Centro Histórico Graciela López Herrera / Cuartoscuro

¿Por qué hace tanto calor? El efecto ‘tapadera’ de un anticiclón

Para entender por qué el termómetro no para de subir, imagina que la atmósfera sobre nosotros se comporta como una tapadera invisible. Normalmente, el aire caliente sube, se enfría y forma nubes; pero cuando llega un anticiclón (una zona de alta presión), este funciona como una barrera que empuja todo hacia abajo, impidiendo que el aire "escape" o que se formen tormentas que refresquen el ambiente.

El aire se aprieta Imagen generada con IA

El aire que se aprieta y se calienta

El verdadero culpable del calor extremo es un proceso llamado subsidencia. Imagina que tomas una masa de aire y la presionas con fuerza hacia el suelo. Al comprimirse, el aire se calienta por pura física, igual que se calienta la válvula de una bomba de bicicleta cuando inflas una llanta. Este aire pesado "aplasta" cualquier intento de formación de nubes, dejándonos un cielo completamente despejado.

El aire se comprime Especial

Una lupa gigante sobre la ciudad

Sin nubes que actúen como un escudo protector, los rayos del sol nos golpean de forma directa y sin filtros. La superficie de la ciudad absorbe toda esa energía y, como el anticiclón también frena los vientos, ese calor se queda atrapado pegado al suelo. Es como estar en una habitación con la calefacción al máximo, las ventanas cerradas y las cortinas abiertas de par en par.

El sol calienta algunas zonas Especial

¿Cómo estará el clima en los próximos días?

La previsión para esta semana confirma que el ambiente caluroso persistirá. Los datos proporcionados por el organismo meteorológico muestran una tendencia al alza en las temperaturas máximas, con escasas o nulas probabilidades de lluvia.

El pronóstico para la CDMX se comporta de la siguiente manera:

Lunes 16 de febrero: Se registraron temperaturas mínimas de 11 °C y máximas que oscilaron entre los 26° y 28° Celsius .

Se registraron temperaturas mínimas de 11 °C y máximas que oscilaron entre los . Martes 17 de febrero: Se espera una mínima de 10 a 12 °C y una máxima sostenida de 26° a 28° Celsius .

Se espera una mínima de 10 a 12 °C y una máxima sostenida de . Miércoles 18 de febrero: El calor podría intensificarse, con una mínima de 10 a 12 °C y alcanzando máximas de 27° a 29° Celsius.

Impacto en la calidad del aire

El calor no es la única consecuencia de este sistema de alta presión. El anticiclón también funciona como una "tapa" sobre el Valle de México que limita la dispersión de contaminantes. Al no haber corrientes de viento significativas que limpien la atmósfera, las partículas suspendidas y el ozono se estancan sobre la zona metropolitana.

Esta estabilidad atmosférica incrementa el riesgo de que se declare mala calidad del aire o contingencias ambientales en los próximos días, un efecto secundario directo de la falta de ventilación en la cuenca del Valle de México.

Un país con dos climas

Mientras el centro y sur del país experimentan este "domo de calor", el norte vive una realidad opuesta. México se encuentra actualmente en una etapa de transición climática. Los estados del norte todavía reciben los remanentes de los frentes fríos, con viento y bajas temperaturas, creando un marcado contraste con el resto del territorio.

Un adelanto de un 2026 caluroso

Los especialistas sugieren que lo que se vive actualmente es una especie de "tráiler" de la próxima temporada primaveral. Los reportes climatológicos para este 2026 advierten sobre la posibilidad de enfrentar un año extremadamente caluroso. Se prevé que las temperaturas suban gradualmente a partir de marzo, y existen proyecciones que indican que mayo podría llegar a romper récords históricos de calor.

El SMN ha indicado que estas condiciones de alta presión, que bloquean temporalmente el frío y las nubes, se mantendrán con fuerza al menos hasta el próximo 20 de febrero, momento en el cual se podría reevaluar la posición del sistema anticiclónico.