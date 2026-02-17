Piden a CFE y Sener instalar más centros de carga para vehículos eléctricos

En medio de la contingencia ambiental, el diputado local del PVEM, Jesús Sesma, presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México, para exhortar a la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a incentivar el desarrollo de más estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Sesma comentó que actualmente hay impedimentos para trasladarse en vehículo eléctrico, debido a la limitada cobertura de centros de carga y la falta de compatibilidad de estos espacios, por lo que deben ser universales, públicos y gratuitos.

Foto: Especial

Y se necesita mayor difusión para que los usuarios conozcan detalles y ubicación de la infraestructura de carga; la disponibilidad de horarios; tipo o clase de conectores y cargadores, y las tarifas y el estatus de funcionamiento de las mismas.

“Debemos tener claro que la transición a este modelo de movilidad eléctrica es una realidad y una necesidad, representan las vías más eficaces para poder reducir emisiones contaminantes, tener una mejor calidad de aire y disminuir la dependencia de combustibles fósiles”, explicó.

De acuerdo con información de la CFE en el año 2022 se registraron tres mil 200 puntos públicos de recarga en mil 340 estaciones, para más de 340 mil vehículos eléctricos que circulan en la Ciudad de México.

Sesma insistió en que esas cifras contrastan con las 1.15 millones de estaciones de carga que existen en China, mientras que la Unión Europea ya superó las 480 mil. El punto de acuerdo se aprobó y el Congreso local exhortó a la CFE y Sener a impulsar la instalación de más estaciones de carga en la Ciudad de México.

