Suspenden contingencia ambiental por ozono en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la contingencia ambiental, la cual se activó la tarde del 15 de febrero por concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, respectivamente.

De acuerdo con la CAMe, las condiciones ambientales mejoraron en el Valle de México y fue posible dispersar los contaminantes, por lo que la contingencia fue levantada, aun así, se pidió a la población mantener las acciones que permitan reducir los índices de contaminación.

“El sistema de alta presión que ha estado afectando a la Zona Metropolitana del Valle de México desde hace algunos días, presentó su centro sobre Jalisco; la periferia de este sistema ha provocado un incremento del viento sobre el Valle de México, tanto en superficie como en la altura, permitiendo el aumento de la ventilación y que la dispersión de los contaminantes”.

Esta última contingencia se extendió por dos días, desde la tarde del domingo y hasta la tarde de este martes.

El programa Hoy no Circula operara de forma habitual para el miércoles 18 de febrero, es decir, para automóviles con engomado rojo y placas en terminación 3 o 4.

