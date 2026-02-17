Anuncian obras para prevenir problemas de drenaje y abasto de agua

Autoridades de la Ciudad de México anunciaron obras de infraestructura hídrica, para enfrentar problemas de drenaje, agua potable y saneamiento, tanto en la época de sequía como por inundaciones en temporada de lluvia.

Para ello, destinarán más de 19 mil millones de pesos; la cifra es 77 por ciento mayor a los tres mil 916 millones de pesos destinados el año pasado.

“La ciudad enfrenta estos dos problemas; de falta de agua durante la época de sequía y de inundaciones como las del año pasado, que nos llovió como nunca” dijo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La precipitación acumulada en la Ciudad de México durante todo el 2025 fue de más de mil 600 millones de metros cúbicos, equivalente a dos veces la capacidad de las presas del Sistema Cutzamala, que es de 782 millones 521 mil metros cúbicos.

El mes con mayor precipitación acumulada fue septiembre, con 248 milímetros de lluvia; 83 por ciento más que el promedio histórico de 135 milímetros.

“Tal cantidad de agua derivó en problemas de inundaciones que afectaron la vida diaria de la ciudadanía”, dijo José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua.

Inauguración del jardín del agua

Y a pesar de reconocer que “pronósticos señalan que las lluvias de este 2026 no serán tan intensas como las del 2025, ni la sequía tan fuerte como la padecida en 2024 en la ciudad”, Esparza señaló que es necesario estar preparados para enfrentar los dos escenarios.

Para evitar inundaciones, del monto total anunciado este martes, siete mil millones de pesos se destinarán a 643 obras en agua y drenaje.

Foto: Especial

Como parte de estas obras, para garantizar el servicio a habitantes de la zona de Santa Úrsula, en Coyoacán, rumbo al Mundial de Futbol 2026, se construyen dos tanques tormenta, sistemas que captan el agua de lluvia y retienen el líquido para evitar inundaciones; además de dos colectores y un “jardín de lluvia”, cuyo prototipo se presentó en la conferencia de este martes.

Con este sistema, se busca captar de más 10 mil metros cúbicos de agua, lo que equivale a mil pipas de 10 mil litros al día, precisó José Mario Esparza.

“Es una obra que pronto vamos a ir a inaugurar y que se va a lucir como un jardín de lluvia, se le llama así: un jardín de lluvia. Porque es un conjunto de obras, de acciones, para garantizar que el agua de lluvia, se infiltre, en lugar de provocar inundaciones”, añadió la Jefa de Gobierno.

Saneamiento de presas

Además, se anunciaron obras y acciones en materia de drenaje, por más de tres mil millones de pesos, que incluye el desazolve de mil 200 kilómetros de redes y vías primarias de la ciudad, así como la limpieza de nueve cuerpos de agua y desazolve de 16 mil metros cúbicos en 12 presas de gavión, ubicadas en alcaldías en la Sierra de Santa Catarina.

Para obras en materia de agua potable, se destinarán tres mil 80 millones de pesos.

Contempla la rehabilitación de líneas de conducción de la red hidráulica, con robots de mínima invasión, para evitar abrir zanjas que generan “más tiempo de atención y conflictos de tránsito”, señaló José Mario Esparza.

A través de un robot “se caliente una especie de manga o manguera flexible, para introducirla a las paredes internas del viejo tubo de agua, que al endurecerse o enfriarse, le da una vida útil al tubo, de 50 años adicionales”, detalló el funcionario.

Foto: Especial

Este tipo de tecnología se usaba ya en la ciudad para atender fugas de agua, “ahora la tenemos para no abrir en calle y rehabilitar los tubos” de la red.

“Es como si se hiciera el tubo de nuevo, pero al interior del tubo viejo y sin abrir las calles”, detalló la Jefa de Gobierno.

Otros 560 millones de pesos irán a obras de saneamiento, principalmente para la modernización de diversas plantas de tratamiento de aguas residuales; una de ella la del Cerro de la Estrella, con una inversión de 75 millones de pesos.

La meta es conseguir equilibrio hídrico

Por último, José Mario Esparza anunció que, en diciembre pasado, concluyó la primera etapa del programa de Acupuntura Hídrica, con la habilitación de cien puntos de infiltración en beneficio de 80 mil habitantes.

Para este año, la meta es habilitar otros cien puntos, para absorber hasta mil litros de agua de lluvia, por segundo.

A pesar de insistir en que las medidas garantizan una mejor gestión del agua, Clara Brugada reconoció que el estrés hídrico que padece la ciudad “no es un tema que se resuelva en un año”.

“Tenemos que tener un proceso de años, de varios años, hasta que logremos equilibrio hídrico en la ciudad; ése es nuestro objetivo, garantizar que el agua que obtengamos del subsuelo, tengamos la capacidad de garantizar agua que se infiltra al subsuelo”, concluyó.

