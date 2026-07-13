Uno de cada 3 capitalinos necesita ser cuidado; economía invisible en CDMX

Con una población total de 9 millones 209 mil 944 habitantes, la Ciudad de México enfrenta un desafío social que pone en jaque a la capital: más de 3 millones de personas necesitan el apoyo de otros para realizar sus actividades diarias.

Con base en los datos publicados por Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX), esta cifra revela que, en la práctica, uno de cada tres capitalinos depende de una red de cuidados, ya sea por su edad o por presentar distintos grados de dificultad física o cognitiva.

Una madre carga a su hijo en el Mercado de Plantas Nativitas, en la alcaldía Xochimilco Cuartoscuro

Se trata de 434 mil 663 menores de cinco años y 1 millón 57 mil 810 infantes de entre seis y 14 años.

Además, 909 mil 308 personas que hacen alguna actividad con poca dificultad; 490 mil 57 capitalinos que tienen mucha dificultad para realizar sus actividades y 126 mil 513 que no pueden realizar actividades.

Son los menores de cinco años y las personas que no pueden realizar ninguna actividad quienes tienen una necesidad muy alta de que otras personas los cuiden, de acuerdo con el diagnóstico publicado por el DIF CDMX.

También son más de tres millones de personas, principalmente mujeres, quienes realizan las tareas de cuidados, pero no reciben remuneración alguna.

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Respecto a estas tareas, persiste una distribución inequitativa del trabajo de cuidados; situación que tiende a reproducir las brechas de desigualdad de género”, señaló el DIF.

“De acuerdo con Evalúa Ciudad de México, el trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, asciende a un 12 por ciento del PIB capitalino y estima que 3 millones 80 mil 632 personas hacen trabajo no remunerado de cuidados, el cual es realizado de manera desproporcionada por las mujeres con el 73.8 por ciento del tiempo total contabilizado entre mujeres y hombres, actividad fundamental de sostenimiento de la vida, históricamente invisibilizada”.

El diagnóstico indica que es evidente una fuerte asociación entre el tiempo dedicado al trabajo no remunerado de cuidados y los niveles de pobreza.

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La población que dedica más tiempo a cuidar tiene mayor riesgo de sufrir pobreza. Por ejemplo, entre la población que dedica tiempo a cuidar, quienes están en pobreza extrema dedican 28 horas semanales, frente a 16 horas de los no pobres”, aseguró.

La inequitativa distribución del trabajo de cuidados genera obstáculos para las mujeres en materia de acceso a empleos formales y bien remunerados, sobrecarga emocional, riesgos de salud mental y otras desigualdades, indicó.

En la Ciudad de México, casi medio millón de menores de cinco años requieren cuidados.

En este contexto, el DIF CDMX busca a un batallón, en donde la mayoría sea de mujeres, que se encarguen del cuidado de los menores de la capital que tengan entre 45 días y cinco años 11 meses de edad.

Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

Las cuidadoras ofrecerán el servicio como parte de los Centros de Desarrollo Infantil para garantizar el cuidado de las hijas e hijo de madres trabajadoras (CACDI), los cuales forman parte del Sistema Público de Cuidados.

Para ello, el DIF CDMX lanzó el programa social Personas Servidoras en el Bienestar de Cuidados en los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.

Serán 17 CACDI los que se construirán en la capital, de los cuales ocho estarán operando este año.

El nuevo personal será capacitado y recibirá remuneraciones de 7 mil 500 a 15 mil pesos mensuales a partir de agosto de 2026.