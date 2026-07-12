Cientos se reúnen en Ángel de la Independencia para dar gracias a la Selección Nacional

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) realizó un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia debido a la presencia de aficionados de la Selección Nacional de México.

Los aficionados se reunieron para agradecer el desempeño del equipo en el mundial.

Los elementos de la SSC, en coordinación con autoridades de Gobierno de la Ciudad de México, retiraron y destruyeron bebidas alcohólicas en latas y envases de vidrio.

“Con el objetivo de prevenir incidentes entre los asistentes”, informó la dependencia.

El operativo ocurre luego de que en semanas pasadas el festejo reunió a millones de personas para festejar los triunfos de la Selección Nacional e, incluso, su eliminación en octavos de final.

Lo que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, la mayoría por asfixia en aglomeraciones de personas. Además de cientos de lesionados.

Como parte de los festejos, los aficionados crearon actividades de riesgo como el “quiere volar” o la “pelea de trafitambos”, además de que hubo riñas, robo de celulares, entre otros.

El martes, integrantes de las organizaciones civiles Salud Justa Mx, Red de Acción Sobre Alcohol y Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud Mx exigieron que se aplicaran medidas para evitar el consumo desenfrenado de alcohol en los festejos y señalaron que aumentaron las muertes, la violencia familiar y los siniestros viales.

Arman “reta de botargas” en la Glorieta de Insurgentes

Como parte del impulso a las actividades mundialistas, 17 botargas representativas de distintas áreas de la Policía capitalina cambiaron las labores de seguridad por la cancha para disputar una peculiar “reta” de futbol en la Glorieta de los Insurgentes, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana instaló un Festival Futbolero temporal.

Personajes como Jaguar, Corso, Semaforina, K8, Atenea, Anubis, Zorro, Capibara, Los Ratoncitos y Sonic protagonizaron partidos relámpago de tres minutos ante niñas, niños y transeúntes que se congregaron alrededor de la cancha.

El torneo arrancó con el enfrentamiento de Jaguar y Corso contra Anubis y Atenea.

Después vinieron goles, disparos, caídas y definiciones desde el punto penal hasta llegar a la final.

Al final, Zorro, representante del Agrupamiento Fuerza de Tarea, y Sonic, del Sistema Penitenciario, se coronaron campeones y recibieron trofeos con la forma de la Copa del Mundo.

La cancha temporal donde se disputaron los encuentros fue elaborada por personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Norte como parte de los trabajos productivos de reinserción social realizados bajo la marca Hazme Valer.

En total participaron 17 personajes botargas representativas de distintas Subsecretarías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario; Jaguar, Corso, Semaforina, K8, Atenea, Andor, Guerrero, Anubis, Tanis, Prudencia, Zorro, Pixan, Zayu, Águila, Capibara, Los Ratoncitos y Sonic.

La jornada cerró con una ceremonia de premiación encabezada por el subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, quien entregó reconocimientos a los participantes y al árbitro de los encuentros.