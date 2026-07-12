Tormenta pega de nuevo al suroriente de la CDMX; se registran inundaciones y árboles caídos

La lluvia con tormenta eléctrica y granizo que cayó este domingo en la Ciudad de México afectó principalmente a alcaldías del suroriente como Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac.

Para las 19:00 horas, la mayor acumulación de lluvia se había registrado en Canal de Chalco, en los límites de Xochimilco e Iztapalapa, en donde se habían registrado 31.25 milímetros (mm) o 31.25 litros por metro cuadrado.

Mientras que en Topilejo, en Tlalpan, eran 26.75 mm.

En Vista Hermosa, en Cuajimalpa, se habían acumulado 24 mm, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Se anegaron calles de colonias y pueblos de Xochimilco y Tláhuac.

En las calles La Turba y Don Carlo, en la colonia del Mar en Tláhuac, se reportó el ingreso de agua en dos viviendas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México había atendido caída de árboles en alcaldías como Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tlalpan, entre otras.

En la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un árbol cayó en la gasolinera número 07270, por lo que el servicio debió suspenderse momentáneamente, mientras cuerpos de emergencia seccionaban tronco y ramas, informó la SGIRPC.

La dependencia mantenía la Alerta Naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco y amarilla en el resto de la capital.

Para este lunes se espera que las lluvias de hasta 25 mm con tormenta eléctrica y probable caída de granizo continúen en la Ciudad de México debido a la presencia de circulaciones ciclónicas y vaguadas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.