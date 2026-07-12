Gobierno de la CDMX incorpora a 20 mil nuevos beneficiarios al programa Hombres Bienestar

Veinte mil nuevos beneficiarios se incorporaron al programa Hombres Bienestar - para personas de 60 a 64 años- y recibirán un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

En el evento la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la ampliación del programa representa una inversión de mil 700 millones de pesos, lo que permitirá incorporar de manera gradual a más beneficiarios hasta alcanzar una cobertura de 154 mil hombres de 60 a 64 años de edad al cierre del 2026.

"A partir de hoy, 20 mil hombres más se incorporan a este programa social. Con una inversión de mil 700 millones de pesos llegaremos, al finalizar el año, a 154 mil hombres de la Ciudad de México", explicó en el evento en la Magdalena Mixhiuca.

La jefa de Gobierno expresó que el programa representa un reconocimiento a las personas de 60 a 64 años por su contribución al desarrollo de la ciudad y busca brindarles respaldo en una etapa de la vida en la que suelen incrementarse las necesidades de salud y disminuir las oportunidades laborales.

"Las personas mayores de 60 años son las que han construido esta ciudad, las que han generado su riqueza. Lo menos que puede hacer su gobierno es reconocer todo lo que ustedes han dado; este programa es un homenaje a su trabajo y a su esfuerzo", concluyó.

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, informó que Hombres Bienestar suma ya 110 mil personas incorporadas, por lo que uno de cada dos hombres de entre 60 y 64 años en la Ciudad de México ya recibe este apoyo.

Añadió que el programa avanza de manera sostenida hacia la cobertura universal y complementa la política social del Gobierno de México dirigida a las mujeres del mismo grupo de edad, para garantizar que nadie quede fuera de este esquema de protección social.