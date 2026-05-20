Se votará dictamen que establece presupuesto progresivo para cuidados

El presupuesto para el sistema público de cuidados no podrá ser menor al del año anterior, habrá Centros de Cuidado Infantil para niños de 0 a 6 años y centros de rehabilitación para personas con discapacidad, estos son algunos elementos centrales del dictamen final de la Ley del Sistema Público de Cuidados que se votará mañana en comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México.

El dictamen lo elaboraron las comisiones unidas de Igualdad de Género, que preside la diputada morenista, Cecilia Vadillo y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, que preside el morenista Víctor Varela.

Y es el resultado de revisar e incorporar cientos de propuestas de la sociedad civil, expertos y las diferentes bancadas de Donceles, que plantearon por escrito o en foros, en los que se analizó la iniciativa de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

En cuanto al presupuesto para los cuidados, el artículo 78 establece que “deberá ser progresivo, transversal y con enfoque de género y derechos humanos. En ningún caso podrá ser inferior, en términos reales, al asignado el año inmediato anterior para sus actividades operativas, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria”.

En cuanto a los niños de 43 días de nacidos a los 6 años el artículo 67 señala que el gobierno local “contará con una red de Centros de Cuidado Infantil (CECUI), que darán servicios de forma progresiva hasta alcanzar la universalidad”.

Y los centros de cuidado para infancias, ya sean públicos, privados o comunitarios deberán “contar con infraestructura e instalaciones planeadas, diseñadas o adaptadas con los espacios requeridos, accesibles y adecuados que permitan el sano desarrollo y esparcimiento de las infancias”.

Así como con el personal capacitado y suficiente para la prestación de los servicios y “desarrollar actividades con las madres, padres o tutores para fortalecer la crianza positiva y el bienestar integral de las infancias”.

Y en su artículo 70 señala que el Gobierno de la Ciudad contará “con una red de carácter progresivo de servicios de cuidado y apoyos para personas con discapacidad que lo requieran, orientada a garantizar su autonomía, vida independiente e inclusión en la comunidad, conforme a la voluntad y preferencias de las personas”.

Esa red de servicios de cuidado estará conformada por unidades de habilitación, rehabilitación y asistencia para personas con discapacidad física o motriz, permanente o temporal.

En cuanto a las personas en situación de calle se define que el gobierno local fomentará “que las personas en situación de calle reciban bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, como alimentación, higiene y aseo personal, documentos de identidad, educación y capacitación para el empleo, servicios de salud física y mental, entre otros, con el fin de promover su reinserción en plenitud a la comunidad.

Y el Gobierno de la Ciudad contará con “centros especializados para recibir a las personas en situación de calle que lo soliciten, donde brindará atención y acompañamiento y se fomentará su reinserción en plenitud a la comunidad”.

Después de que se vote mañana en comisiones unidas, el dictamen se llevará al pleno la próxima semana que es la última de este período ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México.