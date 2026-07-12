Alcaldía Coyoacán fortalece seguridad y protección civil en vacaciones de verano

Con el inicio del periodo vacacional de verano, la alcaldía Coyoacán puso en marcha un operativo especial de seguridad enfocado en prevenir riesgos y resguardar el patrimonio de sus habitantes durante los meses de julio y agosto. Para este despliegue, la demarcación dispuso un estado de fuerza inicial de 210 elementos operativos divididos en dos turnos bajo un esquema de 24 por 24 horas, quienes patrullarán a bordo de 47 unidades vehiculares las diversas zonas habitacionales y comerciales de la localidad.

El alcalde de la demarcación, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó que esta estrategia conjunta cuenta con la participación activa del agrupamiento Escudo Coyoacán y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El mandatario local detalló que los recorridos de vigilancia se intensificarán no sólo en colonias, pueblos y barrios originarios, sino también en los principales puntos de confluencia masiva, tales como plazas comerciales, sucursales bancarias, parques y centros deportivos de la demarcación.

Como parte del diseño operativo, las autoridades locales instruyeron una vigilancia especial en casas habitación, complejos departamentales de unidades habitacionales y establecimientos comerciales locales. Asimismo, se reforzará la presencia institucional en el centro histórico de la alcaldía, zona que tradicionalmente registra un incremento significativo en la afluencia de paseantes y turistas durante los fines de semana de este periodo estival.

“Hemos girado la instrucción a la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz, así como al titular de la UGIRyPC, Jorge Peña, a que redoblen esfuerzos, a que se intensifiquen los recorridos y a que desplieguen a todo el personal con el que se cuenta para orientar y apoyar a la ciudadanía en esta época vacacional”, puntualizó Gutiérrez Aguilar respecto a las prioridades del dispositivo.

Para atender la problemática de movilidad en el primer cuadro de la demarcación, la alcaldía coordinó con la Secretaría de Seguridad Ciudadana la asignación de nueve elementos de tránsito que cuentan con el equipo técnico y las facultades legales necesarias para aplicar infracciones viales. A este esquema de protección civil y vialidad se suman caminatas vecinales casa por casa y patrullajes nocturnos en zonas de atención prioritaria, apoyados de manera permanente por corporaciones federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.

Finalmente, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana mediante una serie de recomendaciones preventivas para quienes planean salir de la ciudad. Entre las medidas principales destacan la verificación del apagado de estufas, hornos y calentadores, el cierre de las llaves de paso de gas y agua potable, la desconexión de aparatos eléctricos que no sean indispensables para evitar cortocircuitos, y la opción de encargar un duplicado de llaves a una persona de total confianza para facilitar el ingreso de los servicios de emergencia ante cualquier eventualidad o siniestro.