Ningún estado ofrece condiciones laborales óptimas para las mujeres, advierte IMCO

Ninguna de las 32 entidades del país ofrece condiciones laborales y económicas suficientes para que las mujeres puedan incorporarse, mantenerse y desarrollarse en igualdad de condiciones en el mercado laboral, concluyó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al advertir que persisten rezagos estructurales que frenan su autonomía económica.

En su reporte Estados #ConLupaDeGénero 2026, el organismo señala que, aunque algunas entidades registran avances, ninguna alcanza un nivel de desempeño "muy alto", lo que evidencia que México aún mantiene barreras relacionadas con el trabajo de cuidados, la informalidad, la violencia y la falta de infraestructura que limita las oportunidades laborales de millones de mujeres.

El diagnóstico coloca a Baja California Sur como la entidad con mejores condiciones para la participación económica de las mujeres, seguida por Ciudad de México y Nuevo León. En contraste, Oaxaca permanece en el último lugar y es el único estado clasificado con un desempeño "muy bajo", mientras que Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tabasco también figuran entre las entidades con mayores rezagos.

El IMCO advierte que uno de los principales obstáculos continúa siendo la distribución desigual del trabajo de cuidados. En México, 31.6 millones de personas realizan labores de cuidado sin recibir remuneración y tres de cada cuatro son mujeres. Además, nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para dedicarse a estas actividades también son mujeres, situación que limita su desarrollo profesional y sus posibilidades de generar ingresos propios.

El estudio señala que, si bien el país aprobó para este año un presupuesto equivalente a 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto destinado al sistema de cuidados, el monto todavía resulta insuficiente, pues estima que debería ser 1.8 veces mayor para responder a la demanda existente.

Entre los principales rezagos detectados destacan la elevada informalidad laboral femenina, la brecha salarial, la escasa cobertura de servicios de cuidado infantil y para personas adultas mayores, así como la limitada autonomía económica de las mujeres.

El informe revela que Oaxaca registra la mayor tasa de informalidad laboral entre mujeres, con 76.9 por ciento, mientras que Chihuahua presenta la menor, con 31.1 por ciento. Asimismo, las mujeres perciben, en promedio, 12.8 por ciento menos ingresos que los hombres a nivel nacional.

A ello se suma la carga del trabajo no remunerado. En promedio, las mujeres destinan 35 horas semanales a labores domésticas y de cuidados, frente a 15 horas de los hombres, una diferencia que continúa condicionando su permanencia y crecimiento dentro del mercado laboral.

Otro de los indicadores que refleja las desigualdades es la cobertura de servicios de cuidado infantil. Apenas 37.7 por ciento de los niños de entre cero y cinco años asiste a algún centro de atención, lo que reduce las posibilidades de que más mujeres permanezcan en un empleo remunerado.

Frente a este panorama, el IMCO plantea que los gobiernos estatales aceleren la construcción de sistemas locales de cuidados, destinen mayores recursos presupuestales a estas políticas y amplíen los permisos de paternidad, con el propósito de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades de cuidado y facilitar la participación económica de las mujeres.