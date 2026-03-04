Gobierno CDMX y Alcaldías cierran filas en 4 ejes para el Mundial 2026

Para garantizar la realización del Mundial 2026, el Gobierno capitalino y las 16 alcaldías acordaron cerrar filas en cuatro ejes de acción —infraestructura y servicios; gobierno y seguridad; turismo, y programas deportivos y sociales—, dando prioridad a la prevención de inundaciones y al fortalecimiento de la seguridad.

Durante la instalación del Gabinete de Coordinación de Alcaldías y Gobierno de la Ciudad rumbo al Mundial, realizada en el Museo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que el reto no es menor.

El Mundial se va a llevar a cabo en junio, en temporada de lluvias; por eso estamos trabajando con las alcaldías desde ya (…) y se está haciendo el trabajo correspondiente en todos aquellos puntos donde sabemos que tenemos problemas de encharcamientos e inundaciones”, expresó ante alcaldes y alcaldesas.

La mandataria recordó que las precipitaciones suelen intensificarse a partir de mediados de mayo, por lo que dijo que se realizan labores preventivas en infraestructura hidráulica y servicios urbanos para evitar contingencias durante los 39 días que durará el torneo, que abarcará junio y parte de julio.

Planes en alcaldías rumbo al Mundial

CDMX rumbo al Mundial. Especial

Brugada adelantó que cada alcaldía ajusta ya sus planes y en 15 días presentará su programa específico para coordinarlo con el Gobierno central.

En materia de infraestructura, explicó que las demarcaciones revisan redes de drenaje, recuperación de espacios públicos y mejora de entornos turísticos.

Se están ajustando actividades en servicios urbanos, en la transformación o recuperación del espacio público y en atender los espacios turísticos que cada demarcación tiene que mejorar”, indicó.

El segundo eje —Gobierno y Seguridad— implicará una coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las policías auxiliares de cada alcaldía para mantener la tendencia a la baja en incidencia delictiva, con una disminución acumulada de 58 por ciento en delitos de alto impacto de 2019 a la fecha.

Estamos haciendo un gran esfuerzo de coordinación en temas de gobierno y de seguridad pública. Esto implica una coordinación muy estrecha con la fuerza policial y desde ya en la prevención de delitos”, para mantener estas cifras, dijo.

En paralelo, se implementa el Programa de Ordenamiento del Comercio en la Vía Pública en el Centro Histórico y en zonas estratégicas como el entorno del Azteca, la Calzada de Tlalpan y el CETRAM Huipulco, con el objetivo de garantizar movilidad y espacios públicos despejados.

Uno de los grandes objetivos es el comercio ordenado y el espacio público adecuado para recibir el Mundial”, puntualizó.

El tercer eje estará enfocado en la atención al turismo, ante la expectativa de que la ciudad reciba a cientos de miles de visitantes, junto con la implementación de programas deportivos y sociales en todas las demarcaciones, con un “Festival Futbolero” en el Zócalo capitalino, del que se darán detalles próximamente.

Además, anunció que la próxima semana se presentará una agenda de derechos humanos rumbo al torneo, con campañas contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y la trata de personas.

Queremos un Mundial con derechos plenos, sin discriminación (…) el programa se estará presentando la próxima semana”, señaló.

Se ausenta Rojo de la Vega

CDMX rumbo al Mundial. Especial

En la primera sesión del Gabinete estuvieron presentes funcionarios del Gabinete central, representantes de la FIFA y 15 alcaldesas y alcaldes.

La que no asistió fue Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc, una de las demarcaciones que se proyecta reciba al mayor número de turistas durante el evento deportivo.

En su oportunidad, Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, una de las demarcaciones anfitrionas, afirmó que la coordinación interinstitucional permitirá que la próxima justa mundialista “salga como debe ser; con éxito” y demuestre que México es el gran hub turístico del mundo.

Sabemos que es la única manera que hay para que ganen las personas que nos vengan a visitar de otros países del mundo”, concluyó.

*mvg*