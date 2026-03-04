Detienen a 5 por homicidio de interno en centro de rehabilitación en Ecatepec

Por el homicidio de un hombre, que estaba internado en un centro de rehabilitación contra las adicciones, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, fueron detenidas cinco personas, entre directivos del inmueble y personas que estaban internadas en ese lugar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que en la captura también se tuvo apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal de Ecatepec, los detenidos fueron identificados como Josué Silvano "N", José Miguel "N", Victor Mario "N", Sergio “N” y Yazmín “N”.

¿Cómo ocurrió el homicidio?

En la investigación del caso se estableció que el encargado del centro de rehabilitación denominado Grupo Centradic "Empezar de nuevo", identificado como Josué Silvano "N", el 6 de febrero ordenó a un interno del centro, de nombre José Miguel "N" y a otras dos personas, llevar a la víctima al baño del inmueble, en donde al parecer los cuatro hombres lo agredieron.

Foto: Especial

“Además, luego de la agresión la víctima permaneció encerrada hasta el día 8 del mismo mes, cuando la directora de dicho centro, Yazmín ‘N’, habría desconectado el sistema de videovigilancia con el que cuentan las instalaciones, para permitir que Josué Silvano ‘N’, así como otros dos internos, identificados como Víctor Mario ‘N’ y Sergio ‘N’ sacaran a la víctima de dicho lugar para subirlo a un automóvil y trasladarlo a un hospital de la zona, pero al ingresarlo ya no contaba con signos vitales”.

Luego de conocer la muerte del hombre, comenzó la investigación del Agente del Ministerio Público, por medio de la cual se pudo identificar a los presuntos responsables, tanto de cometer el homicidio como de sacar el cuerpo del centro de rehabilitación.

Fue así como de solicitó al juez una orden de aprehensión en contra de Josué Silvano "N", José Miguel "N", Yazmin "N", Víctor Mario "N" y de Sergio "N" por su probable participación en este ilícito.

Cateo del centro de rehabilitación

Además de conseguir las órdenes de rehabilitación, también se tuvo una orden para catear el inmueble en donde operaba el centro Grupo Centradic "Empezar de nuevo", tras la intervención de los elementos de la Policía de Investigación, el lugar quedó asegurado.

Foto: Especial

Finalmente, la fiscalía mexiquense detalló que Josué Silvano "N", José Miguel “N”, Yazmin “N”, Víctor Mario "N" y Sergio "N fueron ingresados a una cárcel por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, para que un juez determine su situación legal.

Posibles sanciones

En caso de que los detenidos sean condenados por el delito de homicidio, enfrentarían una pena de 10 a 15 años de prisión y de 250 a 375 días de multa.

Sin embargo, si se acredita que fue una homicidio calificado, se impondrán de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a cinco mil días de multa.

“Al responsable del delito de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima, se le impondrán de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a cinco mil días multa”.

*DRR*