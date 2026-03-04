¿Hay cancelaciones masivas en CDMX rumbo al Mundial? Brugada responde

“No hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial”, aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Lo que sí se ha registrado en las últimas semanas fue la “liberación de algunas habitaciones” por parte de países que proyectaban jugar en la Ciudad de México o en las otras sedes del país.

Sin embargo, remarcó que “esto no representa ningún problema”, dijo.

No hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos; en fin, todo está prácticamente lleno”, recalcó Brugada.

Cancelaciones de la FIFA

Clara Brugada aclara ocupación en CDMX rumbo al Mundial.

El martes, el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva, dio a conocer que la FIFA habría cancelado en las últimas semanas el 40 por ciento de las 2 mil habilitaciones reservadas en la ciudad para la Copa del Mundo.

Eso es muy importante que lo sepamos, que lo tengamos todos de manera muy transparente. Hubo algunas liberaciones de habitaciones como parte de la planeación que tenían algunos países que pensaban que sus equipos iban a quedar aquí en México en los encuentros de fútbol, pero no representan absolutamente ningún problema”, acotó la mandataria capitalina.

Afirmó que Leyva hizo una declaración “sin tener una información general” y adelantó que la Cámara de Hoteles dará una conferencia de prensa la tarde de este jueves.

Va a dar una conferencia, va a explicar y, por supuesto, definir qué sigue”, afirmó Brugada en una declaración a medios, tras encabezar en el Museo de la Ciudad de México la primera sesión del Gabinete de Coordinación de Alcaldías y Gobierno de la Ciudad rumbo al Mundial.

Sin preocupación por el turismo

Enfatizó que la Ciudad de México “permanece como uno de los lugares a donde va a llegar mucho turismo (…) No tenemos en ese tema preocupación”.

Por último, la jefa de Gobierno garantizó que todas las obras que se realizan para dar la bienvenida al Mundial estarán terminadas antes del Mundial.

Todas las obras que nosotros dijimos, todas las obras que presentamos van a estar terminadas antes del Mundial”.

