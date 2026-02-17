Pelea en secundaria de Tláhuac inició con primo y hermano del apuñalado

Antes de que Kevin N apuñalara a Jeremy N afuera de la Escuela Secundaria Diurna N° 324 Alfonso Caso Andrade en Tláhuac, CDMX, el hermano de Kevin y el primo de Jeremy también pelearon. Todo se pudo evitar, pero nadie intervino por temor a un grupo criminal identificado como Los Borregos.

Padres y madres de familia, así como vecinos de la secundaria 324 también viven atemorizados y prefieren no hablar del tema por la misma razón.

Hasta ahora no se vincula a Jeremy con un grupo criminal

Ayer, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que no existe información Hasta Ahora si hay algún vínculo con un grupo criminal por parte de la víctima, como se maneja en redes sociales.

Respecto a las dos peleas, un testigo narró:

Una madre alienta las peleas de los menores Especial

Ese día hubo 2 peleas, la primera fue del primo de Jeremy con el hermano de Kevin.

En el video se observa que un adolescente quita a un perro que trataba de meterse al pleito de los jóvenes, hoy se sabe que quien agarró al perro era Kevin, incluso llevaba la misma ropa que en el video de la pelea con Jeremy.

Peleas de jóvenes afuera de secundaria Especial

Tíos de Jeremy alentaban la pelea

Peleas de estudiantes de secundaria Especial

El testigo aseguró que en esa primera pelea estaba la mamá y el papá del primo de Jeremy, incluso ellos estaban alentando la pelea.

Al parecer el origen de la pelea fue por una ‘noviecita’.

Kevin es ex alumno de la secundaria 324, vecinos consultados dijeron que dejó la escuela y el miércoles pasado protagonizó la pelea que terminó con el apuñalamiento de Jeremy.

Respecto al arma blanca que se usó en el pleito, otro testigo señaló que no se vio si alguien más se la aventó o la traía el otro (Jeremy), pero lo que sí sé es que Kevin NO la sacó de sus bolsas, eso no, solo se ve como la tomó del piso.

Hasta ahora Jeremy sigue hospitalizado, aunque al parecer su salud progresa de manera favorable.

Reforzarán la seguridad

Clara Brugada dijo ayer que van a reforzar la seguridad afuera de la escuela con gente de Participación Ciudadana y policías para evitar más pleitos y calmar a los papás.

También habrá más atención al tema de salud mental dentro del plantel, el programa de Auxilio Escolar ya existía, pero como el hecho pasó en la mañana, ahora lo van a reforzar.

Finalmente, el presunto agresor, Kevin de 14 años, ya fue vinculado a proceso por lesiones que ponen en riesgo la vida y fue enviado a un centro especializado para adolescentes mientras dura la investigación, que será de 45 días.

