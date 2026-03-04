Alcaldías mantienen tendencia a la baja en incidencia delictiva

En los dos primeros meses del año, las 16 alcaldías reportaron una baja en la incidencia delictiva, Cuajimalpa encabeza la lista con una reducción de 35 por ciento en delitos de alto impacto, mientras que Cuauhtémoc registró la menor disminución, con 2.9 por ciento.

“Pero todas las alcaldías tuvieron una disminución”, celebró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Con estas cifras, la Ciudad de México recibe el Mundial “en uno de sus mejores momentos de seguridad pública”, afirmó.

Brugada destacó que, desde el 2019, la tendencia a la baja se mantiene año con año y mes con mes. Según las cifras oficiales, los delitos de alto impacto acumulan una disminución de 58 por ciento desde 2019 y una reducción adicional de 13 por ciento en comparación con 2024.

La estrategia contempla la preparación de operativos contra robo, vigilancia aérea, seguridad digital y despliegues especiales

En el caso del homicidio doloso, la disminución es de 46 por ciento respecto a 2019 y de 10 por ciento frente a 2024.

“La disminución de delitos de alto impacto continúa año con año, mes con mes. Aquí tenemos una gráfica que indica la disminución desde 2019: 58 por ciento”, expuso la mandataria al presentar los datos.

Detalló que, durante los primeros 62 días del año, los datos son:

Cuajimalpa registró una disminución de 35%

Álvaro Obregón, 29.7%

Gustavo A. Madero, 29%

Azcapotzalco, 25.4%

Tlalpan 21.8%

Venustiano Carranza, 21.7%

Tláhuac 19.8%

Xochimilco, 17.6%

Magdalena Contreras, 17.2%

Miguel Hidalgo, 17.1%

Benito Juárez, 16.5%

Coyoacán, 16%

Iztapalapa, 11.8%

Milpa Alta, 11.5%

Iztacalco, 5%

Cuauhtémoc, 2.5%

“Ninguna alcaldía presentó aumento de delitos, todas están en disminución”, insistió Brugada, quien atribuyó los resultados a la continuidad de la estrategia implementada en los últimos años.

Refuerzan estrategia para Mundial

De cara al Mundial 2026, la mandataria capitalina dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha redoblado la colaboración con el gobierno federal, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad para la Copa.

Foto: Cuartoscuro

Se participa con 23 grupos técnicos especializados en seguridad, ciberseguridad, protección del espacio aéreo e intercambio de información, así como en comités de coordinación estatal, nacional e internacional con las 16 ciudades sede del torneo, en reuniones encabezadas por FIFA.

La estrategia contempla la preparación de operativos contra robo, vigilancia aérea, seguridad digital y despliegues especiales antes, durante y después de cada partido, tanto en el estadio Azteca como en puntos estratégicos de la ciudad.

