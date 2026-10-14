Brugada defiende Plan Metropolitano; descarta afectaciones al predial y propiedad

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, defendió el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), así lo hizo durante su Segundo Informe de Gobierno, al precisar que el instrumento abarca a cuatro entidades federativas: CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Además de integrar a 84 municipios y alcaldías y busca coordinar la planeación del desarrollo urbano en una región que concentra a 22.7 millones de habitantes y genera cerca del 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Durante su mensaje sobre la agenda metropolitana, la mandataria capitalina enfatizó la urgencia de fortalecer la articulación regional para abordar temas prioritarios de seguridad, transporte y sustentabilidad.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Tenemos la fuerza de una potencia, pero necesitamos actuar como una sola región", aseveró Brugada ante el Congreso local.

La titular del Ejecutivo local subrayó que el POZMVM sienta un precedente en la gestión pública con visión de largo plazo, aclarando la naturaleza jurídica y técnica del proyecto normativo para disipar inquietudes ciudadanas.

El programa de ordenación representa un antes y un después, es de carácter orientador y no es vinculante. Por primera vez estamos planeando el futuro de la metrópoli", sostuvo.

Frente a versiones sobre supuestos incrementos catastrales o implicaciones en los patrimonios locales, la jefa de Gobierno reiteró de forma tajante las garantías presupuestales y legales que amparan a los contribuyentes de la capital.

Brugada instó a consolidar la cooperación interinstitucional entre las demarcaciones con colindancia metropolitana Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Este programa jamás será pretexto para aumentar el predial ni afectar la propiedad privada", puntualizó ante los legisladores.

Finalmente, Brugada instó a consolidar la cooperación interinstitucional entre las demarcaciones con colindancia metropolitana, remarcando la necesidad de contar con estrategias transversales para resolver la complejidad del Valle de México.