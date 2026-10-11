Crece polémica por supuesto aumento al predial, autoridades darán explicación

La polémica por un supuesto aumento al impuesto predial contemplado en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) sigue creciendo.

A pesar de que las autoridades han rechazado que este impuesto vaya a aumentar, siguen las advertencias de vecinos e integrantes de la oposición quienes alertan que en el POZMVM se consideran mecanismos para incrementar este tributo en la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Estado de México.

La diputada local panista, Daniela Álvarez, alertó en su cuenta de X que en el POZMVM se enuncian mecanismos para el aumento del impuesto predial.

En la página 175 del POZMVM se habla del “impulso a la recaudación al impuesto predial”.

Una fase posterior corresponde a la actualización de los registros catastrales para lograr que los valores registrados de las propiedades se asimilen a los valores del mercado inmobiliario, esto puede lograrse de forma relativamente sencilla mediante la implementación de métodos de valuación masiva. Asimismo, se sugiere promover el levantamiento y la actualización de la cartografía catastral mediante la utilización de nuevas tecnologías como vuelos de dron, que sugieren alternativas más económicas y eficientes en comparación con las técnicas previas, que consistían en sobrevuelos en avión”.

Adicionalmente, se plantean propuestas para el fortalecimiento de la recaudación de esta contribución en la ZMVM que sí exigirían adecuaciones a la legislación fiscal y hacendaria de las entidades federativas, de modo que podrían discutirse en el marco del Parlamento Metropolitano, éstas se relacionan con el ajuste de la base del impuesto y el ajuste de cuotas y tarifas aplicables”, indica el texto en la página 175.

Otro punto que ha causado polémica es lo relacionado con el “Gravamen al desperdicio urbano” en donde se plantea un nuevo impuesto, diferente al predial, para aquellos predios que carecen de construcciones o mantienen construcciones que no aprovechan los parámetros asignados por la zonificación.

Entre ellos, predios inhabitables por abandono, ruina o predios cuyas edificaciones representen un valor inferior al 50 por ciento del valor del terreno.

El instrumento se plantea como una contribución distinta al impuesto predial, cuyo objeto no es gravar la propiedad en sí misma, sino el desaprovechamiento de activos urbanos localizados dentro de polígonos urbanos consolidados y prioritarios, que cuenten con infraestructura, servicios y accesibilidad suficientes”, indica el documento en la página 171.

Ante la polémica desatada y las protestas vecinales como las de la semana pasada en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), institución responsable del documento, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa sobre el POZMVM.