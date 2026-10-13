Sedatu afirma que se modificará Programa de Ordenamiento del Valle de México

El documento del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) es perfectible y se modificará su redacción con las propuestas que surjan durante la consulta pública y posicionamientos de los diferentes actores, entre ellos la jefa de Gobierno Clara Brugada, afirmó José Alfonso Iracheta Carrol, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Así lo dijo luego de los pronunciamientos de vecinos, partidos políticos de oposición y el oficialista, así como de Brugada, respecto a modificar el texto en temas polémicos como son impuesto predial y subasta de predios subutilizados.

Durante el foro Mi Vivienda Coparmex CDMX, Iracheta Carrol reconoció que el texto debe cambiar la redacción principalmente en lo que se refiere a estos polémicos temas .

Calzada de Tlalpan en hora pico

Reconoció que Clara Brugada, como integrante del Consejo Metropolitano, tiene una voz importante dentro del proceso.

Algo que me queda muy claro de la consulta es que la redacción no es lo más favorable. Y coincido plenamente, siendo muy críticos y siendo muy autocríticos, se puede escribir de mejor forma. Ahora, hago una autocrítica parcial porque el objetivo de la consulta es justamente eso, es mejorar, fortalecer el instrumento, nos queda muy claro que hay que replantear muchas de estas redacciones para hacer mucho más precisos y evitar que se generen malos entendidos”, dijo.

Iracheta Carrol señaló que el documento nunca será perfecto y siempre generará controversias, debido a la magnitud de las problemáticas que se desarrollan en la Zona Metropolitana del Valle de México conformada por la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Es el instrumento base para que se pueda discutir ampliamente, para que se pueda ajustar a lo que realmente está buscando la ciudadanía, lo que realmente requiere la ciudad. Y en este proceso de consulta, ir actualización el documento hasta que quede la mejor versión posible. Nunca va a ser un documento perfecto, siempre va a tener limitaciones”, dijo.

Reiteró que el POZMVM es de índole general y una guía, la cual no sustituirá a las acciones que cada entidad realice dentro de sus territorios.

Y rechazó que planteé un “predialazo” ni la venta forzada de inmuebles. Además, reiteró que respeta la propiedad privada consagrada en la Constitución.

Señaló que la discusión que se ha desatado por el POZMVM se debe de aprovechar porque es necesario enfrentar las problemáticas urgentes en la zona metropolitana, como son la crisis hídrica, emergencia de movilidad y falta de vivienda.

Tambén defendió el capítulo de instrumentación del POZMVM porque las problemáticas deben atenderse con urgencia.

Sí es importante que avancemos hacia el acuerdo, tener una buena discusión bien argumentada para contar con el instrumento, porque si no logramos tenerlo, nos quedamos con la edición de 1998 y el desorden va a seguir siendo la norma de crecimiento de la ciudad.