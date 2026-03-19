Bloqueos de la CNTE ahorcan por horas importantes avenidas de CDMX

En el marco del paro Nacional de 72 horas, anunciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por más de ocho horas los maestros desquiciaron la circulación vehicular en la zona centro, sur, norte y poniente de la Ciudad de México, incluyendo líneas del Metrobús

La estrategia y objetivo por parte de los maestros fue afectar al mayor número de automovilistas qué tenían que desplazar o cruzar Paseo de la Reforma, a lo largo de cuatro kilómetros, desde el Circuito Interior al cruce con Avenida Juárez, lugar donde se desarrolla una importante actividad comercial y financiera del país.

Los cortes a la circulación, realizados por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comenzaron desde la incorporación con el Circuito Interior, lo que impactó a miles de automovilistas qué circularon por las avenidas Anillo Periférico, Revolución, Patriotismo, Avenida Jalisco y Benjamín Franklin.

A partir de la glorieta de la Diana Cazadora los bloqueos se mantuvieron tanto en carriles centrales, como en los laterales, afectando la zona hotelera de Chapultepec y la avenida Río Mississippi, colapsando la zona de Polanco.

En la glorieta del Ángel de la Independencia cerraron la circulación de la avenida Florencia, lo que provocó una onda expansiva en las avenidas Chapultepec, Monterrey y Álvaro Obregón, la afectación se prolongó a las colonias Roma y Condesa.

En la Glorieta de Ahuehuete, lugar donde se ubica la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la circulación permaneció cerrada en la avenida Río Rin, lo que afectó la incorporación vehicular del Circuito Interior y las colonias Cuauhtémoc y Anzures.

El bloqueo con mayor número de maestros se registró en el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes, donde la policía realizó Cortes a la circulación, Al norte desde la avenida San Cosme y al sur desde la glorieta de los Insurgentes.

Al cruce con la avenida Bucareli se mantuvieron los cortes a la circulación, desde la avenida México-Tenochtitlán, punto donde se vieron afectados los automovilistas procedentes de la zona de La Raza y de la colonia Guerrero.

También durante la movilización se vieron afectadas las calles aledañas a la avenida Juárez, por el desplazamiento de los maestros que regresaron caminando a su campamento base en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las unidades del Metrobús, de las Líneas 1 y 7 suspendieron actividades, los usuarios tuvieron que realizar trayectos caminando por al menos un kilómetro.

Las actividades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México continuarán este viernes, no se descartan bloqueos nuevamente en arterias importantes que colapsen las actividades de la Ciudad de México.

*DRR*