UAM exige investigar con perspectiva de género feminicidio de alumna

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exigió justicia por el presunto feminicidio de su alumna Cielo Beanjy López Cortés.

La UAM difundió este domingo un pronunciamiento en el que pidió a las autoridades de la Ciudad de México, en particular a la Fiscalía General de Justicia capitalina, que la investigación se realice con perspectiva de género.

“Exigimos a las autoridades competentes de la Ciudad de México, en particular a la Fiscalía General, que la investigación se realice con perspectiva de género, debida diligencia, enfoque de derechos humanos y estricto apego a los protocolos aplicables para la investigación de muertes violentas de mujeres, a fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos, el acceso pleno a la justicia y las garantías de no repetición”, indicó.

Además, afirmó que apoyará legal y psicológicamente a los familiares.

“La Universidad acompañará a los familiares de nuestra alumna con asesoría legal y psicológica para que el desarrollo de los procesos judiciales ocurra con apego al estado de derecho y se evite la revictimización del caso”, señaló.

La UAM lamentó y condenó el presunto feminicidio.

“La Universidad Autónoma Metropolitana expresa su más profunda indignación y total condena ante el presunto feminicidio de nuestra alumna Cielo Beanjy López Cortés el pasado 22 de mayo de 2026.

“Lo ocurrido con nuestra alumna causa un intenso dolor en nuestra comunidad. Las universidades no pueden permanecer indiferentes ante esta realidad. La erradicación de la violencia por razones de género exige acciones firmes, de corresponsabilidad institucional y una respuesta pública que coloque al centro la vida, la dignidad y la justicia”, indicó.

La universidad se solidarizó con la familia, amistades, compañeras y compañeros de Cielo Beanjy y expresó sus condolencias y acompañamiento.

“Como institución pública de educación superior, reiteramos que ningún tipo de violencia contra las mujeres puede ser normalizada, minimizada ni quedar impune. Reprobamos la violencia estructural que enfrentan las mujeres en nuestro país y reafirmamos nuestra convicción y compromiso con las acciones institucionales que generen las condiciones sociales para que las mujeres habiten espacios seguros, en las universidades, en las calles, en el transporte público o, como en este caso, en el ámbito doméstico”, apuntó.

El viernes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que detuvo a un hombre que, al parecer, agredió físicamente a su pareja sentimental, quien perdió la vida al interior de su domicilio ubicado en calles de la alcaldía Iztacalco.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Sur 153, de la colonia Gabriel Ramos Millán.

“Con autorización de una persona que se identificó como madre de la habitante del sitio, los uniformados ingresaron a la casa, donde hallaron a una mujer de 26 años sobre el piso y paramédicos de Protección Civil que arribaron al apoyo la diagnosticaron sin signos vitales por varias lesiones en el cuerpo.

“De acuerdo con los primeros reportes, momentos antes, la mujer tuvo una discusión con su pareja sentimental, quien salió del domicilio y después regresó y llamó a su suegra para informarle que la halló inconsciente”, relató la Policía.

Los oficiales detuvieron al hombre de 37 años, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público.