Sheinbaum descarta cumplir todas las demandas de la CNTE; “presupuesto no da"

Después de las manifestaciones registradas por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes incluso amenazaron con boicotear el Mundial 2026,

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este jueves sobre las manifestaciones registradas por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y respondió a las amenazas que dieron sobre boicotear el Mundial 2026.

En este sentido, la mandataria criticó las manifestaciones y bloqueos del magisterio, pese a que existen mesas de diálogo con distintas dependencias y de paso apuntó que algunas demandas del magisterio, como el aumento del 100 por ciento al salario base, no pueden atenderse por falta de presupuesto público.

Los docentes indicaron que si no hay respuesta con el paro para atender sus peticiones en un plazo de 72 horas, estarán accionando diversos mecanismos. Cuartoscuro

Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Educación; en el pasado ni siquiera tenían eso. Hay temas que el presupuesto público no da para poder cumplir”, expuso.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado mencionó que hay un presupuesto asignado que incluye programas del bienestar, salario a maestros y maestras, entre otros beneficios; ahora bien, sobre la solicitud de este grupo para que sea ella quien encabece el diálogo, Sheinbaum Pardo reprochó que en 2025 acordó reunirse con representantes de la CNTE, pero como “no llegaron”.

La última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, no llegaron, ellos decidieron no llegar. Entonces por eso ahora se asignaron dos secretarías, la de Gobernación y la de Educación para esta tarea”, comentó.

¿Boicotear el Mundial de Futbol 2026?

La tarde de ayer 18 de marzo de 2026, en una rueda de prensa frente al Ángel de la Independencia, integrantes de la CNTE advirtieron que ‘boicotearán’ el Mundial de Futbol a disputarse en junio próximo en nuestro país.

Los docentes indicaron que si no hay respuesta con el paro para atender sus peticiones en un plazo de 72 horas, estarán accionando diversos mecanismos para boicotear la justa deportiva internacional, por lo que ejercen presión para intentar que la mandataria los reciba personalmente.

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fdm