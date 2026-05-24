Brugada convoca a capitalinos a acudir al informe de Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, invitó a los capitalinos a asistir el próximo domingo al Monumento a la Revolución a escuchar el informe que rendirá desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, por el segundo aniversario de la elección del 2 de junio del 2024.

"Allí haremos de esta asamblea la defensa de la soberanía y también la defensa de los logros de la cuarta transformación y el respaldo que requiere nuestra presidenta Claudia Sheinbaum desde el país y desde esta Ciudad de México", dijo Brugada tras inaugurar la Utopía La Heroica.

Y expresó que "heroica es esta gran población de la Ciudad de México, que defiende la soberanía y que dice ¡No a la intervención extranjera! Y que respalda a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum".

En tanto, la presidenta destacó que el informe, pese a no estar contemplado en la Constitución, forma parte del compromiso de rendición de cuentas de su administración.

“Se llama rendición de cuentas. Que explique, justamente los que estamos explicando hoy, de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento que representamos, por qué el pueblo está contento, por qué no hay divorcio entre pueblo y gobierno, por qué hay que seguir fortaleciendo la transformación’ Sobre todo los gobiernos del pueblo, seguir juntos”, comentó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo reiteró que México no acepta intervencionismo de ningún otro país en asuntos internos, y refrendó su compromiso con defender la soberanía nacional.