Caos hoy en CDMX: Maestros de la CNTE bloquean Reforma y Bucareli

Dentro de las acciones de protesta en el marco de las 72 horas de paro nacional, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron un bloqueo en la circulación vehicular de Paseo de la Reforma, a la altura de la esquina de La Información.

Bloqueo de la CNTE en Reforma. Rodolfo Dorantes

Los docentes, que salieron desde temprana hora de su campamento instalado desde la mañana de ayer miércoles, se ubicaron desde las 10 de la mañana en el cruce de las vías primarias de Paseo de la Reforma, la avenida Guerrero, Juárez y Bucareli.

Afectaciones para automovilistas y usuarios del Metrobús

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) realizaron cortes viales para canalizar a los automovilistas por vialidades alternas; sin embargo, estas acciones resultaron insuficientes y ya se generan severos problemas viales.

Bloqueo de la CNTE en Reforma. Rodolfo Dorantes

La movilización también afectó a los usuarios de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metrobús, quienes tuvieron que caminar varias cuadras para buscar un transporte alterno que los lleve a su destino.

Desconocen hora de levantamiento

Bloqueo de la CNTE en Reforma. Rodolfo Dorantes

Hasta el momento, se desconoce la hora en que los manifestantes concluirán con este acto de protesta, por lo que autoridades capitalinas exhortan a evitar la zona.

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