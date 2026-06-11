Bloque negro y policías se enfrentan durante partido inaugural

Después de unos minutos de iniciado el partido inaugural de la contienda global de futbol 2026, se registró un enfrentamiento entre un grupo de aproximadamente 100 jóvenes embozados del llamado bloque negro y policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El encontronazo se dio en el puente vehicular que ingresa al Estadio, procedente de calzada de Tlalpan, luego de que los uniformados les impidieran el paso a la zona.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

Vallas metálicas, trafitambos, palos y piedras fueron ocupadas como proyectiles por parte de los manifestantes, por lo que el grupo antimotines, ocuparon su equipo de protección personal y escudos, para cubrirse de la agresión.

Asimismo, para que la manifestación se disipará, los policías arrojaron en distintas ocasiones gas pimienta y gas extintor de incendios, lo que ocasionó irritación en los ojos y garganta en las personas que se encontraban en la zona.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

El enfrentamiento, que duró aproximadamente 45 minutos, culminó metros adelante sobre calzada de Tlalpan y la calle de Tlalmanalco, luego de que los jóvenes comenzaron a retirarse.

Por este hecho, una mujer fue detenida por los elementos de la SSC, quien más tarde fue puesta en libertad.

Durante las agresiones ocurridas por un grupo de alrededor de 200 personas embozadas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, fue asegurada una mujer de 28 años de edad que posiblemente participó en los hechos; tras ser presentada ante el Juez Cívico quien determinó dejarla en libertad”.