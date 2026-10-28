Tras muerte de lomitos, vigilancia se ampliará a los parques México y Pushkin

Aumentó a cuatro el número de muertes por envenenamiento de perros en el Parque España, tras confirmarse un nuevo deceso este miércoles en la veterinaria Vetme.

Los animales presentaron síntomas como salivación excesiva, convulsiones y fiebre, derivados del consumo de una sustancia oculta en carne que presuntamente podría ser rodenticida, aunque será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) la encargada de determinar de qué sustancia se trata.

Lo que nosotros pensamos es que son algún tipo de rodenticida, lamentablemente hay generaciones más potentes digamos de primera, segunda generación, aparentemente las autoridades ya se llevaron parte de lo que nosotros obtuvimos para analizarlo y ver específicamente", dijo la veterinaria Elizabeth, de Vetme a Imagen Noticias.

Rufían fue uno de los perros que perdieron la vida tras pasear en el Parque España Foto: Cortesía

Aunque la tarde del martes se realizó una revisión en la zona, vecinos localizaron este miércoles al menos cuatro cápsulas más en las calles Atlixco y Veracruz, aledañas al Parque España.

Encontramos veneno en Atlixco y Veracruz, justo evitando el parque caminamos por la calle en la que vivimos y había alguien que había encontrado, uno de nuestros vecinos", relató Regina, vecina de la Condesa.

Ante esta situación, los residentes mencionaron que han considerado que utilizar bozal podría ser una opción para evitar que sus animales de compañía ingieran sustancias ajenas.

La médico veterinaria Elizabeth recordó que, aunque se sugiere administrar carbón activado en caso de ingestión, los especialistas enfatizan que esto no es suficiente y se debe trasladar al animal de inmediato a una clínica para su atención.

“Kiara” y “Siberia” son las otras dos perritas internadas Foto: Especial

Derivado de estos hechos, dos perros más continúan internados, bajo observación y estables, aunque no se confirmó que estén fuera de peligro. Las autoridades iniciaron jornadas de vigilancia, limpieza e inspección que se extenderán al Parque México y al Parque Pushkin, incluyendo el cambio de gravilla en las áreas caninas de los tres puntos.

Adicionalmente, informaron que se instalarán módulos con veterinarios en estos parques para brindar atención primaria ante cualquier emergencia.