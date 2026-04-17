Alcaldía Álvaro Obregón y Profepa firman acuerdo por justicia ambiental

Con el objetivo de proteger el territorio y fortalecer la justicia ambiental, la alcaldía Álvaro Obregón y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) firmaron un convenio para impulsar una estrategia integral de colaboración basada en la autorregulación, la vigilancia ambiental y la participación ciudadana.

Esta colaboración establece mecanismos de coordinación para prevenir daños ecológicos, garantizar el cumplimiento de la normatividad y consolidar una cultura de legalidad ambiental, colocando a la autorregulación como un pilar fundamental para anticipar y evitar afectaciones al entorno.

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Como parte de esta estrategia, la alcaldía promoverá la certificación en calidad ambiental de las instalaciones bajo su administración, a través de procesos de auditoría que permitan identificar áreas de oportunidad y cumplir con los estándares establecidos por la Profepa, con el objetivo de convertirse en la primera demarcación en lograr este reconocimiento en la presente administración.

Asimismo, se fortalecerá la vigilancia en zonas de alto valor ambiental, particularmente en el “Bosque de Agua”, mediante acciones coordinadas de inspección, monitoreo y protección de este ecosistema estratégico para la recarga hídrica, la biodiversidad y la regulación climática del Valle de México.

La procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell, explicó que la participación ciudadana será un eje central de esta colaboración; por ello, la Profepa reconocerá a las y los “Guardianes de Barrancas” como Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), a fin de fortalecer la vigilancia comunitaria, fomentar el reporte oportuno de afectaciones ambientales y consolidar una red ciudadana activa en la defensa del territorio, tal y como lo hace la Procuraduría en todo el país.

De manera complementaria, se impulsarán programas de educación ambiental, espacios de capacitación, talleres y acciones comunitarias para dar a la población herramientas para la protección y conservación de los recursos naturales, promoviendo una cultura de corresponsabilidad.

En el marco de esta alianza, la alcaldía Álvaro Obregón se sumará a la campaña “Gol por el Ambiente”, impulsada por la Profepa y el sector ambiental en el marco del Mundial Social 2026, con el fin de fortalecer la gestión circular de plásticos y textiles y el cuidado de la biodiversidad.

En las oficinas de Profepa, el 15 de abril, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, destacó que esta estrategia refleja una visión de gobierno orientada a soluciones de fondo: “La protección de nuestro entorno natural es una responsabilidad compartida. Con esta alianza impulsamos la autorregulación, fortalecemos la vigilancia y reconocemos el papel central de la ciudadanía en la defensa de nuestro patrimonio ambiental”.

El “Bosque de Agua”, uno de los sistemas ecológicos más importantes de la región, representa una prioridad estratégica para la alcaldía, por lo que estas acciones buscan asegurar su conservación a través de un modelo de gobernanza participativa y sostenible.

Con este acuerdo, la alcaldía Álvaro Obregón y la Profepa reafirman su compromiso con la protección del territorio, el fortalecimiento de la justicia ambiental y la construcción de un modelo de desarrollo sostenible basado en la legalidad y la participación ciudadana.