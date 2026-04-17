Cae célula de La Unión Tepito con armas y droga en la Anáhuac

Elementos policiacos detuvieron a Santiago de Jesús “N”, de 19 años; Ángel Iván “N”, de 21; y Joaquín “N”, de 25, presuntos integrantes de La Unión Tepito, en posesión de armas de fuego y más de un kilo de droga, tras un reporte de disparos registrado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las detenciones se realizaron como parte del reforzamiento de patrullajes en la colonia Anáhuac, luego de una agresión armada ocurrida el pasado 15 de abril en la calle Lago Zirahuén.

En una primera acción, los oficiales ubicaron a dos jóvenes que viajaban en una motoneta y actuaban de manera sospechosa. Al interceptarlos, les aseguraron un arma de fuego con cartuchos útiles, aproximadamente un kilo de marihuana y teléfonos celulares.

De manera simultánea, en la colonia Los Peralitos, los policías dieron alcance a otro sujeto que intentó huir en una motocicleta sin placas; tras perder el control e impactarse, fue detenido con otra arma de fuego, cartuchos útiles y medio kilo de marihuana.

En total, a los detenidos les aseguraron dos armas de fuego, 16 cartuchos útiles, droga y dos motocicletas, una de ellas sin placas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos estarían vinculados a La Unión Tepito y a los disparos registrados días antes, además de mantener una disputa en la zona por la venta de droga.

Tras las detenciones, el jefe de la Policía Pablo Vázquez, indicó que con estas capturas suman cinco personas detenidas relacionadas con estos hechos, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México.