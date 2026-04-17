Bloqueo en Circuito Interior genera caos; autoridades comparten alternativas viales

La mañana de este viernes se registró un fuerte caos vial en la Ciudad de México debido a un bloqueo realizado por integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE). Los manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos del Circuito Interior, a la altura de Avenida Vicente Suárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El cierre afectó de manera significativa el tránsito en una de las arterias más importantes de la capital, generando largas filas de vehículos y retrasos para miles de automovilistas. La protesta se mantuvo en ambos sentidos, lo que obligó a las autoridades a difundir alternativas viales para mitigar el impacto.

Alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó a los conductores tomar rutas alternas para evitar la zona del bloqueo. Entre las opciones sugeridas se encuentran:

Para quienes se dirigen hacia la zona norte: Avenida Mazatlán, en la colonia Condesa.

Avenida Mazatlán, en la colonia Condesa. Para quienes circulan rumbo al sur: General Pedro Antonio de los Santos.

General Pedro Antonio de los Santos. También se sugirió utilizar Avenida Insurgentes y Avenida Constituyentes como vías de apoyo.

Los manifestantes pertenecen a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, organización que en diversas ocasiones ha realizado movilizaciones para exigir cambios en las tarifas de electricidad y denunciar lo que consideran abusos en el servicio. En esta ocasión, su estrategia de presión fue bloquear una de las principales vialidades de la capital.

Bloqueo de transportistas colapsa el Circuito Interior

En otro punto del Circuito Interior se encuentra interrumpida la circulación a la altura de las calles Rubens y San Antonio, debido a una manifestación encabezada por transportistas.

Los transportistas que participan en el bloqueo demandan a las autoridades:

Mayor seguridad en las carreteras.

El cese de las extorsiones que aseguran padecer en distintos puntos del país.

Medidas de apoyo ante el incremento en los costos de operación, que incluyen combustibles, mantenimiento y peajes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran desplegados en el área afectada para agilizar el tránsito en las vías laterales y coordinar desvíos que permitan reducir el impacto en la movilidad. Sin embargo, el cierre total en ambos sentidos del Circuito Interior ha provocado largas filas de vehículos y retrasos significativos.