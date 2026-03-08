8M | Marchas y concentraciones en alcaldías de CDMX

La Ciudad de México tendrá este 8 de marzo una intensa jornada de movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer (8M). De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevé la realización de al menos 10 marchas y cerca de 40 concentraciones en distintas alcaldías de la capital.

Las movilizaciones se desarrollarán principalmente en el corredor Paseo de la Reforma–Centro Histórico, donde diversos colectivos feministas avanzarán hacia el Zócalo capitalino, aunque también se esperan actividades en universidades, plazas públicas y espacios comunitarios de otras zonas de la ciudad.

Las autoridades capitalinas prevén la participación de colectivos feministas, organizaciones sociales, estudiantes y activistas, en una demanda por la igualdad de derechos, justicia para víctimas de violencia de género y el fin de los feminicidios en México.

Marchas 8M partirán de distintos puntos

Las movilizaciones comenzarán desde primeras horas del domingo con diferentes contingentes que avanzarán hacia el centro de la ciudad.

Uno de los primeros contingentes saldrá desde la zona de San Diego Churubusco en la alcaldía Coyoacán, con destino al Jardín Hidalgo, en una marcha destinada a recordar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y una vida libre de violencia.

En el corredor de Paseo de la Reforma, varias colectivas convocaron a marchar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Entre ellas destacan agrupaciones como “Las del Aquelarre”, que partirán desde las inmediaciones de Lotería Nacional, y el colectivo “No es una, somos todas”, que saldrá desde la Fuente de la Diana Cazadora para exigir justicia por víctimas de violencia de género.

Otro contingente relevante es el de “Más Mujeres Charreando”, que iniciará su recorrido en la Estela de Luz con destino al Monumento a la Revolución, con el objetivo de reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y la dignidad social.

También se prevé la movilización de la Colectiva “Justicia para Ari”, que se concentrará en el Ángel de la Independencia, así como el contingente inclusivo organizado por Reinserta A.C., que marchará desde la Diana Cazadora hacia la Torre del Caballito con la participación de familias e infancias.

Glorieta de las Mujeres que Luchan el punto central Uno de los contingentes más numerosos será el organizado por la Coordinación 8M, que se reunirá en la Glorieta de la Joven de Amajac, conocida también como Glorieta de las Mujeres que Luchan.

El punto de encuentro está previsto desde las 09:00 horas, mientras que el inicio de la marcha se programó alrededor del mediodía, con dirección al Zócalo capitalino.

Entre las principales demandas de este contingente destacan alto a los feminicidios, presentación con vida de mujeres desaparecidas, fin de la criminalización de la protesta y acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos feministas participarán en esta movilización, incluyendo agrupaciones de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y redes feministas.

En Monumento a la Revolución y Tlatelolco

Durante la tarde, el colectivo “Morras de Fuego” convocó a una marcha que partirá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, bajo la consigna “Libres, valientes, poderosas y sin miedo”.

Además, el medio comunitario Tlatelolco TV anunció una movilización desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que también se dirigirá al centro histórico en protesta contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.

Otra movilización destacada es la convocada por mujeres indígenas mixtecas, triquis, chinantecas, zapotecas y afromexicanas, que partirá del Monumento a la Madre hacia el Zócalo capitalino para exigir justicia, reconocimiento y respeto a los derechos de las mujeres indígenas.

Universidades y colectivos también se movilizarán

Además de las marchas principales, diversas universidades de la capital anunciaron concentraciones y traslados colectivos hacia los puntos de movilización.

Entre ellas se encuentran estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como colectivos estudiantiles de instituciones como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, El Colegio de México y otras universidades privadas.

Estos grupos se reunirán principalmente en estaciones del Metro, campus universitarios y plazas públicas, para posteriormente integrarse a las marchas que avanzarán por Paseo de la Reforma.

Actividades culturales y concentraciones

La jornada del 8M en la Ciudad de México también incluirá encuentros comunitarios, actividades culturales y servicios de apoyo.

Colectivos como “Mujeres Sanando” instalarán espacios de atención médica y asesoría legal en las inmediaciones de Reforma e Insurgentes, mientras que en Iztapalapa se realizará el Festival 8M enfocado en visibilizar la violencia económica contra las mujeres.

En Xochimilco, organizaciones comunitarias desarrollarán una jornada feminista para exigir condiciones de vida dignas para las mujeres, mientras que en Gustavo A. Madero se llevará a cabo un campamento feminista con actividades de reflexión y organización social.

Operativos de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que mantendrá operativos de seguridad y vigilancia durante las movilizaciones del 8M.

Las autoridades advirtieron que no se descarta la realización de pintas o daños a inmuebles durante algunas marchas, por lo que se desplegarán protocolos de acompañamiento y monitoreo para garantizar la seguridad de las participantes.

Debido al número de movilizaciones previstas, se anticipan cierres viales y afectaciones en avenidas principales, especialmente en Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y zonas cercanas al Zócalo.

La marcha comenzará con concentraciones desde las 9:00 horas, en distintos puntos emblemáticos de la capital como el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

En tanto, el contingente principal acordó concentrarse a las 11:30 horas y el arranque oficial será a las 12:00 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma.

LUGAR

Zona Centro y Paseo de la Reforma, CDMX.

ESTADO

Alerta de Movilidad y Concentraciones Masivas.

PUNTOS DE CONCENTRACIÓN Y RUTA

Inicio (10:00 - 12:00 horas)

Monumento a la Revolución. * Ángel de la Independencia. * Glorieta de las Mujeres que Luchan. * Diana Cazadora.

Trayecto

Paseo de la Reforma → Av. Juárez → 5 de Mayo → Zócalo.

Cierre previsto

Conclusión de mitin en el Zócalo (18:00 h).

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Despliegue: 500 policías "Ateneas" (Acompañamiento preventivo).

Protección

Vallas de alta resistencia en Palacio Nacional, Bellas Artes y monumentos de Reforma.

Monitoreo

Vigilancia activa mediante C5 y Base Morelos.

PUNTOS ROJOS Y RIESGOS

Zona de Conflicto: Perímetro de Palacio Nacional y Catedral (posible presencia de bloque negro y uso de objetos contundentes/pirotecnia).

Cuello de Botella

Cruce de Eje Central y Av. Juárez (alto riesgo de empujones y saturación peatonal).

Transporte

Las estaciones Hidalgo, Juárez y Bellas Artes presentarán saturación extrema. El Metro Zócalo permanecerá cerrado.

