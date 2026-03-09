FES Aragón entrega título profesional póstumo de fotoperiodista Berenice Giles

Los padres de Berenice Giles, la fotoperiodista que murió en el festival Axe Ceremonia 2025, recibieron este lunes su título profesional póstumo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En una ceremonia íntima, sus padres, Raúl Giles y Blanca Lilia Rivera, compartieron un mensaje y presentaron la Iniciativa “Berenice Giles Rivera”, un proyecto enfocado en fortalecer la defensa legal de los comunicadores.

Una lucha por la justicia y la memoria

Raúl Giles, padre de Berenice, compartió que el acto fue "agridulce", pues aunque representa la culminación del esfuerzo académico de su hija, lamentó que ella no haya podido recibirlo en persona.

El objetivo era lograr ese título y ese título, la universidad tuvo bien de dárnoslo en forma póstuma," expresó.

Por su parte, Blanca Lilia Rivera Orozco, madre de la joven presentó una iniciativa para abordar la "indefensión legal" del gremio periodístico, el cual, aseguró, ha sido duramente golpeado por la violencia en México.

La iniciativa, propone fortalecer la formación académica de alumnos de Ciencias de la Comunicación y Periodismo con asignaturas relevantes en materia de leyes; fomentar la colaboración entre estudiantes de Comunicación y Derecho en el campus universitario; crear un espacio en la UNAM donde estudiantes de Derecho puedan destinar su servicio social o pasantía para informar, capacitar, orientar y asesorar en materia legal al gremio de comunicación y periodismo, a través de sesiones virtuales o presenciales; proyectar cursos o diplomados de extensión académica por parte de la UNAM en materia jurídica para personas interesadas.

La familia Giles Rivera consideró que esta propuesta, que busca replicarse en otras universidades, es relevante para combatir la "orfandad legal" que sufre el gremio al que perteneció su hija.

Evitan audiencia sin empresas imputadas

En el aspecto legal, Fabián Victoria, representante jurídico de la familia Giles Rivera, informó que lograron impedir que se llevara a cabo una audiencia inicial programada para el pasado 6 de marzo, la cual se pretendía realizar sin incluir a la OCESA y Lobo.

El abogado señaló que estas dos empresas están "verdaderamente desesperadas" y que existe una lucha para que todas las responsables de lo ocurrido en el festival sean incluidas en la imputación.

El abogado también indicó que varias marcas patrocinadoras ya se han comprometido a acudir a juicio para declarar que la principal organizadora del Festival Ceremonia 2025 fue la empresa monopólica de los espectáculos.

El objetivo de la familia, según su representante, es el que prevé la Constitución para las víctimas: conocer la verdad, el esclarecimiento de los hechos, que los culpables no queden impunes y el pago de una reparación integral del daño por la muerte de Berenice.

