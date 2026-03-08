Claman justicia por Kimberly y Karol en marcha del 8M en Morelos | VIDEO

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), miles de mujeres marcharon en Cuernavaca, Morelos, para exigir justicia por víctimas de feminicidio, el fin de la violencia de género y mayores garantías de seguridad. La movilización avanzó desde la Glorieta de Tlaltenango hasta el Zócalo de la ciudad, donde se prevé la lectura de un posicionamiento colectivo.

La protesta reunió a colectivos feministas, familiares de víctimas, estudiantes, trabajadoras y activistas, quienes recorrieron las principales avenidas de la capital morelense con consignas y pancartas que demandan acciones efectivas contra la violencia hacia las mujeres.

Desde las primeras horas de este 8 de marzo, la concentración comenzó en la Glorieta de Tlaltenango, también conocida como Glorieta de la Identidad, uno de los puntos de encuentro tradicionales para movilizaciones sociales en la ciudad de Cuernavaca.

Alrededor de las 10:00 horas, la marcha principal inició su recorrido hacia el Zócalo de Cuernavaca, avanzando por avenida Emiliano Zapata, continuando por Pradera y posteriormente por avenida Morelos, pasando por la zona de El Calvario hasta llegar al centro histórico.

Durante el trayecto, las participantes portaron pancartas y mantas con consignas relacionadas con la lucha contra los feminicidios, la justicia para víctimas de violencia de género y el derecho a una vida libre de violencia.

inicio de la marcha del 8M en Morelos. Captura de video

Familiares de víctimas de feminicidio encabezaron la marcha

La vanguardia de la marcha estuvo integrada por familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, quienes encabezaron el contingente con fotografías y mensajes de exigencia de justicia.

Uno de los principales motores de la movilización fue la exigencia de esclarecimiento en los casos de Kimberly y Karol, feminicidios que han generado indignación entre organizaciones civiles y colectivos feministas en el estado de Morelos.

Las manifestantes señalaron que estos casos se han convertido en símbolos de la lucha contra la impunidad y la violencia feminicida, problemática que continúa afectando a diversas regiones del país.

Participación diversa en la manifestación feminista

La movilización se caracterizó por su participación diversa e incluyente, integrando a mujeres de diferentes sectores sociales.

A lo largo de la columna participaron estudiantes, universitarias, amas de casa, trabajadoras del sector salud, adultas mayores y mujeres con discapacidad, además de colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos.

Las organizadoras destacaron que la marcha fue transincluyente, con el objetivo de visibilizar la diversidad de identidades dentro del movimiento feminista y fortalecer la exigencia de políticas públicas efectivas contra la violencia de género.

Contingente universitario también marchó desde la UAEM

De manera paralela, otro contingente inició su movilización alrededor de las 08:30 horas desde el Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ubicado al norte de la ciudad.

Las participantes avanzaron por avenida Universidad para posteriormente integrarse a la movilización principal que se dirigía al centro de la capital.

Este contingente estuvo integrado principalmente por estudiantes universitarias y colectivos estudiantiles, quienes también expresaron demandas relacionadas con seguridad para las mujeres y justicia ante casos de violencia de género.

Autoridades implementan cierres viales

Ante la movilización, autoridades municipales y estatales implementaron operativos de seguridad y cierres viales desde las 08:00 horas en distintas zonas del norte y centro de la ciudad.

Los cierres se registraron principalmente en Tlaltenango y en las avenidas que forman parte del recorrido de la marcha, mientras que se recomendó a la población utilizar rutas alternas como Álvaro Obregón, Puente 2000 y Jesús H. Preciado para evitar congestionamientos.

Asimismo, se reportó la presencia de cuerpos de seguridad y equipos de paramédicos, con el objetivo de garantizar la seguridad de las participantes.

Hasta el momento, la movilización se ha desarrollado de manera pacífica y sin incidentes mayores, en un ambiente marcado por la solidaridad entre colectivas y la exigencia de justicia para las víctimas de violencia de género.

