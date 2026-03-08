Encapuchadas vandalizan Ayuntamiento de Culiacán por feminicidios en marcha del 8M

Miles de mujeres participaron en una movilización en Culiacán en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde exigieron justicia por los feminicidios y un alto a la violencia de género en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con reportes de las organizadoras y autoridades locales, alrededor de mil 200 mujeres marcharon por las principales calles de la capital sinaloense durante la jornada del 8 de marzo, en una movilización que combinó consignas, pancartas y pronunciamientos contra la impunidad.

La protesta reunió a estudiantes, trabajadoras, activistas, artistas, niñas, jóvenes y adultas mayores, quienes se sumaron a la jornada global del movimiento feminista que cada año visibiliza la lucha por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Marcha feminista recorrió el centro de Culiacán

La movilización comenzó minutos después de las 10:00 de la mañana frente al Ayuntamiento de Culiacán.

Posteriormente el contingente avanzó hacia el centro de la ciudad con destino final en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, donde las manifestantes realizaron diversas expresiones de protesta para visibilizar la problemática de feminicidios y violencia contra mujeres y niñas.

Vestidas principalmente de morado, color emblemático del movimiento feminista, las participantes portaron carteles y pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades, en los que exigieron el esclarecimiento de casos de violencia y castigo para los responsables.

Consignas contra la impunidad y violencia de género

Durante el recorrido por las principales avenidas del centro de la ciudad, las manifestantes corearon diversas consignas que se han convertido en símbolos de las protestas feministas en México.

Entre las frases que se escucharon durante la marcha destacaron…

No somos una, no somos 10, pinche gobierno, cuéntanos bien”,

Vivas las queremos, vivas se las llevaron”,

Escucha idiota, las niñas no se tocan”,

Mujer escucha, esta es tu lucha” y

Mujer hermana, aquí está tu manada”.

Estas consignas reflejan la exigencia colectiva de justicia, seguridad y políticas públicas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres.

Así quedó el Ayuntamiento de Culiacán tras ser vandalizado.

Protesta frente a Palacio de Gobierno

La movilización se desarrolló en su mayoría de forma pacífica, aunque al llegar al Palacio Municipal, algunas manifestantes con el rostro cubierto realizaron acciones de protesta simbólica.

De acuerdo con reportes del lugar, bombas de pintura roja fueron lanzadas contra la fachada del edificio, como una forma de denunciar el alto número de feminicidios registrados en la entidad durante 2026.

El color rojo utilizado en la protesta representa la sangre de las víctimas de violencia feminicida, una imagen recurrente en las movilizaciones feministas en México.

La marcha del 8M en Culiacán reunió a mujeres de distintas edades y sectores sociales, lo que reflejó la amplitud del movimiento feminista en la región.

Durante el recorrido se observaron niñas, jóvenes, adultas y mujeres de la tercera edad, así como participantes provenientes de ámbitos como el arte, la academia, el activismo social y el sector laboral.

Las organizadoras señalaron que la movilización forma parte de una exigencia colectiva para erradicar la violencia de género y garantizar condiciones de seguridad para las mujeres en Sinaloa, una problemática que continúa generando preocupación entre organizaciones civiles y colectivos feministas.

